Состояние языка человека может многое рассказать о его здоровье

Live Science приводит случай 64-летнего жителя Сингапура. Мужчина обратился к врачу с жалобами на боль, покраснение языка. Также на протяжении полугода у него сохранялось ощущение жжения на губах. Во время проверки здоровья врач выявил аномалию.
Во-первых, вместо обычной текстуры, поверхность языка мужчины была абсолютно гладкой и блестящей, пишет Meddaily. Вкусовые сосочки отсутствовали. Это оказалось симптомом заболевания, затрагивавшего кровь, что подтвердили анализы. Первично медики поставили диагноз атрофический глоссит (воспаление языка), который приводит к изменению цвета и текстуры, включая потерю вкусовых.
Анализы крови, в свою очередь, выявили острый дефицит витамина В12. Возник второй диагноз - "пернициозная анемия". При этом состоянии наблюдается низкий уровень эритроцитов вследствие нехватки витамина В12. Иногда пернициозная анемия развивается, потому что иммунная система атакует белок, необходимый для поглощения витамина B12.
Эритроциты содержат белок под названием миоглобин, который важен для здоровья мышц, в том числе, мышц языка. Это объясняет изменения в состоянии языка. Инъекции витамина B12 позволили мужчине за месяц избавиться от неприятных симптомов.