Состояние языка человека может многое рассказать о его здоровье

Во-первых, вместо обычной текстуры, поверхность языка мужчины была абсолютно гладкой и блестящей, пишет Meddaily. Вкусовые сосочки отсутствовали. Это оказалось симптомом заболевания, затрагивавшего кровь, что подтвердили анализы. Первично медики поставили диагноз атрофический глоссит (воспаление языка), который приводит к изменению цвета и текстуры, включая потерю вкусовых.

Анализы крови, в свою очередь, выявили острый дефицит витамина В12. Возник второй диагноз - "пернициозная анемия". При этом состоянии наблюдается низкий уровень эритроцитов вследствие нехватки витамина В12. Иногда пернициозная анемия развивается, потому что иммунная система атакует белок, необходимый для поглощения витамина B12.