Пт, 18.10.2019
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Врачи придумали название болезни, убивающей вейперов

EMBARGOED UNTIL 05.00 BST, THURS OCT 17TH (00.00 ET) FILE PICTURE - Vaping. Up to 70,000 people have quit smoking in England by switching to vaping, according to a new study. See NATIONAL story NNvape. Researchers have discovered using vape pens to wean off tobacco is one of the most successful ways to stop smoking. The team, at University College London, estimate that in 2017 around 50,700 to 69,930 smokers had stopped. They looked at the Smoking Toolkit Study, a series of monthly cross-sectional household surveys of individuals aged 16 and older in England going back to 2006. Analysis assessed the association between use of vaping and e-cigarettes during a quit attempt.

ФОТО: SWNS/SWNS

На сегодняшний день в США зарегистрировано 1299 случаев болезни, вызванной использованием вейпов. 26 человек скончались, пишет Meddaily.

Наконец специалисты дали новому респираторному заболеванию название - EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury - "повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпингом").

Принимая во внимание, что ожидаются сезонные эпидемии гриппа, эксперты призвали врачей проявлять повышенное внимание к лицам, использующим вейпы. По симптомам новый недуг, ОРВИ и грипп во многом похожи. Также специалисты отмечают: среди пострадавших от EVALI есть довольно большой процент пациентов, претерпевающих повторную госпитализацию.

Это медики объясняют так: с одной стороны, легкие пациентов остаются ослабленными после лечения вследствие применения кортикостероидов. С другой стороны, многие пациенты продолжают курить электронные сигареты после выписки, несмотря на перенесенное заболевание.

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