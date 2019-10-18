Врачи придумали название болезни, убивающей вейперов

Наконец специалисты дали новому респираторному заболеванию название - EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury - "повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпингом").

Принимая во внимание, что ожидаются сезонные эпидемии гриппа, эксперты призвали врачей проявлять повышенное внимание к лицам, использующим вейпы. По симптомам новый недуг, ОРВИ и грипп во многом похожи. Также специалисты отмечают: среди пострадавших от EVALI есть довольно большой процент пациентов, претерпевающих повторную госпитализацию.