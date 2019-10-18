Врачи придумали название болезни, убивающей вейперов

На сегодняшний день в США зарегистрировано 1299 случаев болезни, вызванной использованием вейпов. 26 человек скончались, пишет Meddaily.
Наконец специалисты дали новому респираторному заболеванию название - EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury - "повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпингом").
Принимая во внимание, что ожидаются сезонные эпидемии гриппа, эксперты призвали врачей проявлять повышенное внимание к лицам, использующим вейпы. По симптомам новый недуг, ОРВИ и грипп во многом похожи. Также специалисты отмечают: среди пострадавших от EVALI есть довольно большой процент пациентов, претерпевающих повторную госпитализацию.
Это медики объясняют так: с одной стороны, легкие пациентов остаются ослабленными после лечения вследствие применения кортикостероидов. С другой стороны, многие пациенты продолжают курить электронные сигареты после выписки, несмотря на перенесенное заболевание.