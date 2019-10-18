Спутав при готовке воду с кислотой, россиянка накормила смертельно опасной кашей младенца

Врачи севастопольской больницы №5, куда поступил ребенок, диагностировали у пострадавшей химический ожог глотки и пищевода. Мать рассказала медикам, что готовила для дочери кашу, но вместо воды по ошибке налила в кастрюлю кислоту. После ужина ребенку стало плохо, и женщина обратилась к врачам.

В настоящий момент информации о состоянии здоровья девочки нет. По факту произошедшего проводится проверка.