Туберкулез становится более устойчивым к лекарствам: только за год полтора миллиона смертей

Согласно исследованию, в глобальном масштабе в 2018 году лечение от туберкулеза получали 7 млн человек – по сравнению с 6,4 млн в предыдущем. Сократилась и смертность – с 1,6 млн летальных исходов в 2017-м году до 1,5 млн в 2018-м.

«Сегодня мы прошли первую важную веху, – сказал, представляя доклад, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Гебрейесус. – И это доказывает, что, объединившись, мы можем выполнить поставленные цели». По его словам, теперь удается диагностировать и лечить многих из тех, кто не имел такой возможности раньше.

Тем не менее, ситуация далека от благополучной: в 2018 году туберкулезом заразились около 10 млн человек. При этом около 3 млн больных туберкулезом не получают необходимого лечения и ухода. В большой степени это связано со слабостью систем здравоохранения и дороговизной медицины. В странах с наиболее высоким уровнем туберкулеза 80 процентов населения тратят на его лечение больше пятой части своего дохода. В ВОЗ постоянно призывают правительства обеспечить всеобщее медицинское обслуживание.

На Саммите ООН в сентябре главы государств и правительств приняли политическую декларацию, в которой подчеркнули необходимость расширять доступ граждан к медицине и уделить особое внимание инфекционным заболеваниям, таким как туберкулез, ВИЧ и малярия.

Одно из серьезнейших препятствий на пути к ликвидации туберкулеза – распространение его резистентных форм. Только в 2018 году было зарегистрировано полмиллиона новых случаев туберкулеза с лекарственной устойчивостью. Причем лечение получала только треть таких больных. В марте в ВОЗ выпустили ряд рекомендаций, призванных сократить распространение лекарственно-устойчивого туберкулеза.

В то же время на борьбу с этим заболеванием хронически не хватает средств. По оценкам ВОЗ, дефицит финансирования профилактики и лечения туберкулеза в этом году составит 3,3 млрд долларов.

Международная помощь, которая особенно необходима странам со средним и низким уровнем дохода, не превышает 0,9 млрд долларов. Причем 73 процента предоставляет Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Половина международного финансирования поступает от США, включая взносы в Глобальный фонд.

Средств не хватает не только на диагностику и лечение, но и на исследования, включая работу над новой вакциной, профилактическими медикаментами, разработку диагностических экспресс- тестов и создание более эффективных, быстродействующих и простых в употреблении лекарств. Ежегодная нехватка средств на эти цели составляет 1,2 млрд долларов.

«ВОЗ тесно сотрудничает со всеми странами, гражданским обществом и другими партнерами с тем, чтобы бороться с туберкулезом более эффективно, - отметила доктор Тереза Касаева, директор Глобальной программы ВОЗ по туберкулезу. – Если мы хотим победить эту страшную болезнь и спасти жизни людей, то ключом к победе должны стать совместная работа, объединяющая все сектора».