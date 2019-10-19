Педиатры предупреждают: в детском питании можно найти токсичные тяжелые металлы

94% содержали свинец, 75% - кадмий, 73% - мышьяк, 32% - ртуть. Причем, в каждом четвертом образце питания нашли сразу четыре тяжелых металла. Самыми опасными были признаны продукты на основе риса, моркови, сладкого картофеля и фруктовых соков. Например, это рисовые снэки, рисовые хлопья для детей, печенье для прорезывания зубов и рисовые сухарики.