Педиатры предупреждают: в детском питании можно найти токсичные тяжелые металлы

Как отмечает The Daily Mai, было проведено исследование 168 детских продуктов питания в США. Оказалось, 95% образцов детского питания содержат минимум один тяжелый металл, передает MEDdaily.
94% содержали свинец, 75% - кадмий, 73% - мышьяк, 32% - ртуть. Причем, в каждом четвертом образце питания нашли сразу четыре тяжелых металла. Самыми опасными были признаны продукты на основе риса, моркови, сладкого картофеля и фруктовых соков. Например, это рисовые снэки, рисовые хлопья для детей, печенье для прорезывания зубов и рисовые сухарики.
Найденные соединения способны менять развивающийся мозг, снижая уровень IQ ребенка. Негативный эффект носит накопительный характер. Лишь в 1 из каждых 9 продуктов вообще не было тяжелых металлов.