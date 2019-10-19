Стоматолог назвал продукты, которые разрушают зубы

О пяти врагах красивой улыбки рассказывает стоматолог из Санкт-Петербурга, пишет MedikForum.

Газировка

«Газированные напитки, во-первых часто содержат сахар и вредные химические красители, во-вторых — сами пузырики разрушают так называемую пиликулу, пленку на поверхности зуба, которая защищает их. К тому же, в них содержаться и кислоты — не лучший друг эмали».

Молочные каши

«Если вы привыкли завтракать молочными кашами, обязательно почистите зубы, или хотя прополощите рот. Сами каши полезный продукт, особенно для желудочно-кишечного тракта. Однако из-за вязкой консистенции, они обволакивают зуб, питая флору, которая вызывает кариес».

Яйца всмятку

«История похожа на молочные каши, но вязкость яичного желтка еще больше, он способен буквально прилипнуть к зубам, вызывая разрушительные процессы на эмали».

Кислые фрукты и соки из них

«Доказано, что продукты с высокой кислотностью разрушают твердые ткани зуба. К таким, например, относятся — апельсины, лимоны, ананасы, кислые яблоки. Если вы пьете свежевыжатый апельсиновый сок по утрам, помимо витамина С, вы также получите проблемы с эмалью. Правда для этого его нужно употреблять каждый день».