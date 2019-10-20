Названы абсолютно вредные для здоровья продукты

Так, вред в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести рафинированная мука. По словам диетолога Пилар Эскер, она может способствовать развитию диабета. «В процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества», — добавляет диетолог Мария Мерино.

Эксперты советуют отдать предпочтение цельнозерновой муке.

По мнению диетологов, избегать также следует колбасных изделий, обезжиренных молочных продуктов, выпечки, снеков, полуфабрикатов и алкоголя.