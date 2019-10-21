После приема антибиотиков организм американца начал сам вырабатывать пиво

Ученые из Университета Ричмонда (США) описали необычный случай синдрома ферментации кишечника, который также известен как «синдром автоброжения». Пациенты с таким диагнозом постоянно ощущают опьянение, даже если не употребляли спиртного, сообщает Science Alert.

Беды мужчины начались в 2011 году, когда он поранил большой палец и по рекомендации врачей пропил курс антибиотиков. Но уже через неделю после завершения приема лекарств он стал жаловаться на странное самочувствие: нетипичное поведение, в том числе приступы депрессии и агрессии, потерю памяти и «туман в голове».

Психиатр выписал ему антидепрессанты, но состояние не улучшалось. Однажды утром мужчину задержали за пьяное вождение. Тесты показали, что в его крови содержится примерно 200 мг/дл алкоголя, что эквивалентно десяти порциям спиртных напитков. Между тем сам он утверждал, что не выпил на капли спиртного.

Чтобы выяснить причину своего состояния, мужчина обратился в клинику Огайо. Большинство анализов соответствовали норме, но в образцах стула выявили наличие Saccharomyces cerevisiae (сахаромицеты, они же пивные дрожжи) и родственных грибков. S. cerevisiae широко применяется в пивоварении и виноделии, так как он помогает ферментировать углеводы и производит алкоголь.

Тем не менее, медики не смогли поставить верный диагноз. Пациент страдал от приступов сильного опьянения и дальше, и во время одного из которых упал и разбил себе голову. На момент выписки из больницы после падения содержание алкоголя в его крови составляло уже 400 мг/дл. Персонал медучреждения был уверен, что пациент тайком прикладывается к бутылке.

После этого случая мужчина обратился к специалистам Университета Ричмонда, и те назначили ему комбинацию из противогрибковых препаратов и пробиотиков для лечения микрофлоры кишечника.