Ученые назвали простой способ укрепить сердце

Различные исследования говорят: подъем и спуск по лестнице улучшают показатели сердечно-сосудистой системы, равновесия, кровяного давления, сахара, холестерина и способствуют снижению веса. Особенно эффективно сердце работает при подъеме по лестнице (тренировка высокой интенсивности). Спуск по лестнице можно считать тренировкой средней интенсивности. Ученые констатируют: привести в тонус сердечно-сосудистую систему возможно, если на протяжении 8-12 недель практиковать 30–160 минут энергичного подъема по лестнице в неделю.

Университет Макмастера провел эксперимент с участием 24 студентов. Добровольцам требовалось выполнить серию коротких, интенсивных интервальных подъемов по лестнице (60 ступенек - три пролета). Студенты максимально быстро поднимались по лестнице три раза в день (между подъемами проходило 1-4 часа). Такая практика сохранялась три дня в неделю на протяжении шести недель. В итоге это позволило улучшить аэробные показатели на 5%.