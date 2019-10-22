Фирме, торговавшей запрещенным химикатом MMS, назначили штраф

MMS был запрещен к продаже в начале февраля 2019 года из-за содержания в нем хлора. Прием внутрь вещества может сопровождаться болями в животе и рвотой. Специалисты подчеркивали, что речь идет об опасном химикате, при обращении с которым необходимо использовать резиновые перчатки, а также людям напоминали, что подобные MMS жидкости нельзя выливать в раковину, их можно утилизировать только в пунктах сбора опасных отходов.