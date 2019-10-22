Вт, 22.10.2019
  • Здоровье
  • Фирме, торговавшей запрещенным химикатом MMS, выписали штраф

Фирме, торговавшей запрещенным химикатом MMS, выписали штраф

Viimaste aastate ohtlikuima ebaraviks kasutatava tootena on figureerinud MMS.

ФОТО: Mineralgarden.org

Департамент здоровья выписал штраф фирме OÜ Living Minerals, которая продолжала торговать запрещенным химикатом MMS вопреки введенному в начале года запрету, пишет Rus.ERR.

Штраф за торговлю запрещенным косметическим продуктом "минеральное средство для полоскания рта MMS" назначен в размере 600 евро, сообщил Департамент во вторник.

MMS был запрещен к продаже в начале февраля 2019 года из-за содержания в нем хлора. Прием внутрь вещества может сопровождаться болями в животе и рвотой. Специалисты подчеркивали, что речь идет об опасном химикате, при обращении с которым необходимо использовать резиновые перчатки, а также людям напоминали, что подобные MMS жидкости нельзя выливать в раковину, их можно утилизировать только в пунктах сбора опасных отходов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ