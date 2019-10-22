Привычный для всех продукт улучшит спортивные показатели

Притом, пюре отличается низкой стоимостью, питательностью и доступностью. К тому же, зачастую углеводные гели имеют сладкий вкус, что не нравится некоторым. Был проведен эксперимент с участием 12 добровольцев, имевших большой опыт тренировок (преодолевали по 267 километров на велосипеде в неделю).

От велосипедистов требовалось достичь определенного порога аэробных показателей и выполнить 120-минутное испытание на велотренажере, а затем провести пробный заезд. Участники эксперимента были случайным образом распределены по трем группам. Первая во время эксперимента потребляла одну воду, вторая - углеводный гель, третья - эквивалентное количество углеводов, полученных из картофеля.

На протяжении всего эксперимента у спортсменов измеряли уровень глюкозы в крови, температуру тела, интенсивность упражнений, оценивали состояние желудочно-кишечной системы. Исследователи также измерили концентрации лактата, метаболического маркера интенсивных физических нагрузок.