Привычный для всех продукт улучшит спортивные показатели

Если употреблять картофельное пюре прямо во время длительной тренировки, это позволит поддержать стабильный уровень сахара в крови, улучшая спортивные показатели. По словам экспертов Университета Иллинойса, картофельное пюре можно сравнить по эффекту с концентрированным углеводным гелем, который показан спортсменам к применению во время длительной нагрузки, передает MEDdaily со ссылкой на Scitech Daily.
Притом, пюре отличается низкой стоимостью, питательностью и доступностью. К тому же, зачастую углеводные гели имеют сладкий вкус, что не нравится некоторым. Был проведен эксперимент с участием 12 добровольцев, имевших большой опыт тренировок (преодолевали по 267 километров на велосипеде в неделю).
От велосипедистов требовалось достичь определенного порога аэробных показателей и выполнить 120-минутное испытание на велотренажере, а затем провести пробный заезд. Участники эксперимента были случайным образом распределены по трем группам. Первая во время эксперимента потребляла одну воду, вторая - углеводный гель, третья - эквивалентное количество углеводов, полученных из картофеля.
На протяжении всего эксперимента у спортсменов измеряли уровень глюкозы в крови, температуру тела, интенсивность упражнений, оценивали состояние желудочно-кишечной системы. Исследователи также измерили концентрации лактата, метаболического маркера интенсивных физических нагрузок.
В итоге эксперты не обнаружили различий между показателями второй и третьей группы. Обе группы демонстрировали значительное повышение производительности, которого не достигала первая группа. У второй и третьей групп концентрация глюкозы в плазме возросла примерно одинаково. Аналогичная ситуация наблюдалась с частотой сердечных сокращений и фактической скоростью во время заездов. Правда, с точки зрения дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта, картофель чаще создавал проблемы.