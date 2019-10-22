Правящая коалиция решила притормозить аптечную реформу

«Целью поправки является обеспечить доступность лекарств по всей Эстонии в нынешнем объеме и гарантировать, чтобы стоимость медикаментов сохранилась бы на приемлемом уровне, - сообщил председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мельдер в переданном пресс-релизе. - Рабочая группа обсудит намечаемую аптечную реформу на следующей неделе в различных форматах».

Первого апреля следующего года после пятилетнего переходного периода в силу вступят в силу поправки к Закону о лекарствах, которые откроют дорогу реформе аптечной системы. Реформа призвана разделить розничную и оптовую торговлю лекарствами, а также дать провизорам исключительное право на содержание аптеки.