Семейный врач советует: как помочь себе при помощи доктора Google

Считается, что если образованный человек в течение часа будет искать информацию о состоянии своего здоровья на известных сайтах здоровья, то с большой долей вероятности он найдет то, чего его врач не знает, пишет Postimees.
Семейный врач и блогер Пирет Ропсу в своей последней заметке предложила несколько подсказок того, как лучше всего искать информацию о здоровье в интернете.
- Используйте заслуживающие доверия сайты. В целом доверия заслуживают сайты крупных клиник, государственных учреждений (например, Больничной кассы, Департамента здоровья и так далее), научных учреждений и профессиональных объединений.
- Выясните, кто делает страницу. Часто в конце рассказа о здоровье хотят продать какой-то товар, и говорят все что угодно, чтобы принудить к покупке. Коммерческие тексты о разных находящихся в свободной продаже и передаваемых из рук в руки пилюлях и мазях, маслах и приборах относятся к категории «очень сомнительные»: поскольку продавцом не является медицинский работник, то ни его, ни этот товар никто не проверяет.
- Иногда фармацевтические фирмы создают рекламные сайты с целью «повышения осведомленности», чтобы такие осведомленные пациенты отправились к своему семейному врачу требовать лекарство. К счастью, в Эстонии широкая реклама рецептурных препаратов запрещена, а для фармацевтических фирм введены достаточно жесткие правила того, какую информацию они могут распространять. Даже если они просто хотят повысить свои продажи и по закону квалифицируют такие сайты, как рекламные, фирмы обязаны распространять заслуживающую доверия информацию и не раздавать недоказанных обещаний.
- В англоязычном интернете для качественных и заслуживающих доверия сайтов, распространяющих информацию о здоровье, используется значок «HON code». Кроме того, используются и другие значки, которые выдаются по разным принципам (хотя и очень похожим), для оценки соблюдения процедур и распространения информации при создании сайта. Однако значки не дают железной гарантии того, что все материалы на сайте правильные, но, по крайней мере, есть надежда, что авторы сайта опираются на принципы доказанности и регулярно обновляют свои материалы. Заслуживающим доверия источникам значки качества выдают на какой-то период времени – на год-два-три.
- Если то, что написано в интернете значительно отличается от того, что говорится у врача, то лучше найти новый сайт.
- Хорошие сайты регулярно обновляются.
- Часто конкретные утверждения снабжены профессиональными ссылками.
- Но это, конечно, не общее правило, поскольку в интервью, видео или газетных публикациях добавить ссылку не так-то просто.
Примеры конкретных сайтов можно посмотреть в блоге «Твой здоровый ребенок».