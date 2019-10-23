Врач о грядущем кризисе: людям предлагают ездить к семейному врачу за 160 километров

Семейный врач Вильяндиского центра семейной медицины Хельве Кантси призналась, что доступность семейных врачей в регионах очень различается. Там, где семейный врач работает, нет проблем с доступностью, написала Кантси на медицинском портале Med24. «Однако средний возраст семейных врачей достаточно высокий, и все чаще от списков начали отказываться по достижении пенсионного возраста или просто от усталости». Таким образом, как считает врач, в случае плохого сценария в ближайшие годы помощь семейных врачей в регионах превратится в люксовую услугу.

«От помощи первичного уровня с каждым годом требуют все больше, и если у контролирующих органов нет мотивирующей поддержки, приводятся лишь пустые и надуманные недочеты, то у тех, кто работает, возникает фрустрация», - говорит Кантси. Врач считает непонятным, когда в некоторых самоуправлениях к семейным врачам относятся как к ненужному явлению и даже мешают им оказывать услуги первичной помощи населению: «Есть самоуправление, на сайте которого местным жителям кроме работающего на месте семейного врача предлагают еще четыре семейных врача, которые работают на расстоянии в 160 километров. В такой ситуации не нужно удивляться, почему из университета не приходят молодые врачи, которые хотели бы взять список, особенно в деревне. Принудительное добавление в список без врача приносит еще имеющимся врачам двойную нагрузку и, устав, с работы уходят и они».

Как заманить семейных врачей на работу в деревню? Главный специалист отдела развития медицинской системы Министерства социальных дел Лийз Сидник считает, что есть причины и для радости, и для огорчения: «Увеличение продолжительности жизни сопровождается и старением рабочей силы. То, что люди могут и хотят работать дольше, видно и в секторе здравоохранения». С другой стороны, нужно обеспечить воспроизводство рабочей силы, то есть обучение молодых семейных врачей, а это, по словам Силник, уже сделано в большом объеме: «В результате выведения профессии семейного врача в список приоритетов, при двух последних приемах в резидентуру впервые желающих оказалось больше, чем мест. В то же время, в конкурсах семейных врачей участвует все меньше молодых людей, и конкурсы часто проваливаются».

До сих пор работу в деревне компенсировали как подъемными, так и доплатой за расстояние, но, по словам Силдник, по прошествии времени систему нужно будет скорректировать: нужно обсудить возможности финансирования мотивирования.

«По примеру других стран и исходя из потребности у нас есть план пересмотреть финансирование семейных врачей, чтобы те врачи, которые согласны работать подальше от центра, могли получать мотивирующую зарплату. Конечно, большая зарплата не является единственным мотиватором, которым можно заманить врача на работу в деревню, но и недооценивать ее тоже нельзя. Таким образом, с позиции качества и действенности финансирование занимает очень важное место. Плюс достаточный объем обучения, дигитальные решения и другие поддерживающие методы».