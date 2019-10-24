Названа фатальная опасность спиртного

Исследователи показали, что у мышей ацетат, который образуется при распаде спирта в печени, перемещается в центр обучения в головном мозге, где напрямую влияет на активность специфичных белков, пишет Lenta. Последние играют важную роль в регуляции определенных генов, являясь эпигенетическими факторами. В конце концов, грызуны становятся более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением алкоголя.

Ученые маркировали молекулы спирта изотопами и проследили за их перемещением в организме мышей. Оказалось, что ацетат влияет на активность фермента ACSS2, который присоединяет ацетильные группы к гистонам — белкам, связанным с ДНК и определяющим работу генов.