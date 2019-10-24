Привычку пить кофе по утрам назвали опасной

По словам специалиста, замена завтрака чашкой кофе негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. При наличии желчекаменной болезни, холецистита или билиарного сладжа кофе пить нельзя. Также не следует употреблять этот напиток гипертоникам — людям с повышенным давлением, так как это может привести к инфаркту или инсульту.