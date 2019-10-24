Жизнь в доме призрения для больных деменцией: остановка, на которой не останавливается ни один автобус

И хотя деменция диагностируется все чаще, для страдающих этим заболеванием людей не хватает подходящих мест в домах призрения, а у государства нет долгосрочной стратегии для работы над этим вопросом, пишет Postimees.
На часах 8.15. Пожилая дама ждет автобуса на остановке Парги-теэ в Ямеяла Вильяндиского уезда. Она собирается ехать в Вастсе-Куусте. Но автобус не придет. Никогда. Женщина возвращается в свою комнату. Эта комната, как и автобусная остановка, находится в доме презрения, предназначенном для людей с деменцией.
Единственный дом призрения, предназначенный для людей с деменцией, по словам его руководителя Каи Когер, находится под пристальным присмотром: «Постоянно к нам хотят попасть около 15-20 человек, мест хватает для 50. Приезжают из Тарту, Таллинна, Ида-Вирумаа, Пярну – со всех сторон».
Некоторые обитатели дома большую часть своей осознанной жизни прожили в других местах, например, в столице, но с усугублением проблем с памятью, они могут вспомнить только место своего рождения – Вильянди. Поэтому они хотят приехать только сюда.
В других уголках Эстонии люди с деменцией живут вместе с другими пожилыми людьми. По данным канцелярии канцлера юстиции, свобода передвижения для людей с деменцией часто ограничивается противозаконно, чтобы подопечный не мешал остальным.
В круговом доме невозможно заблудиться
В Вильяндиском доме опеки и сестринского ухода такого нет. «Автобусная остановка» - это не самая большая особенность этого дом по сравнению с другими домами призрения. Например, это здание построено по кругу.
Когер объясняет, что если страдающий деменцией человек увидит дверь, он обязательно войдет в нее. Если в заборе есть калитка, он захочет через нее выйти.
В круговом доме можно спокойно ходить по кругу и не потеряться. В центре дома находится внутренний двор. Туда ходят круглый год: кто-то собирает листья, кто-то чистит зимой снег, кто-то просто сидит: «Летом с завистью смотрим, что наши бабушки и тетушка становятся шоколадно-коричневыми, а мы – белые».
Если человек с деменцией ходит, то его трудно хоть на минуту удержать на месте. Самой быстроногой в доме является Шарлота. Она сидит в инвалидном кресле и отталкивается ногами, кружась по дому. В хорошие дни она делает один круг по дому за 23 секунды. В Вильяндиский дом призрения и сестринского ухода она попала лежачим больным.
Комнаты рассчитаны на двух-трех обитателей. Соседи по комнате подбираются по интересам: «Мы очень внимательно следим за особенностями и характером человека. Также учитывается, является он лежащим больным или может ходить сам».
День подопечного состоит из разных занятий: читают газеты, делают зарядку, в кружках рукоделия нарезают материал для плетенных ковриков. Кто может держать в руках ножницы, то режет. Кто не может, тот просто смотрит. Но и наблюдение – это деятельность: «Главное, чтобы человек не лежал в кровати и не смотрел в потолок».
Раз в месяц пекут вместе блины. Печь помогает наставник по деятельности, а тесто замешивают подопечные. Вместе слушают и старые песни, которые о чем-то напоминают. Вот как раз собираются чем-то заняться, фоном поет Тоомас Анни: «Только тебя, только тебя хотел бы носить на руках. Только тебя, только тебя вижу рядом с собой».
Работа добровольцев – слушать
Также ходят гулять с сопровождающим. Тут пытаются – как и в кормлении – привлекать самих обитателей дома. «Те, у кого ноги-руки крепкие, могут взять с собой, например, человека в инвалидном кресле. Он получает задание погулять с человеком в парке», - объясняет Когер.
Но есть и такие, кто уже ничего не хочет. «Кто-то говорит, что всю жизнь чем-то занимался и хочет теперь просто так посидеть», - говорит заведующая отделом социальной опеки дома призрения Елена Эрми.
В дом приходят и добровольцы, основной задачей которых является слушать. Слушать воспоминания подопечных о молодости, военном времени, работе. Они и хорошие чтецы. Читают такие тексты, как «Весна» Оскара Лутса, который помнят с молодости.
Для пожилых людей организуют концерты. Мастера-гармонисты в доме уже давно являются старыми знакомыми. Но больше всего в доме любят ансамбль женщин-работниц. В последний раз они выступали с песней «Мы больше не маленькие». А еще к старикам дома приходит, например, хирург Вильяндиской больницы, который играет на аккордеоне.
Во время ознакомительной прогулке по дому Когер показывает, что в комнате отдыха для работников нет дивана, на котором можно спать: «Часто считается, что работники по уходу не работают, а спят». По ее словам, люди с деменцией особо активны именно ночью.
Идея сделать дом круглым пришла из Голландии: «Голландцы приезжали консультировать и учить нас. Они целый месяц провели здесь, общались с жителями и демонстрировали, что язык не может быть преградой. Есть картинки, песни, жесты – с их помощью и общались».
Отставляют посылки, навестить не приходят
В последнее время много говорится о том, как долго и сколько разумно лечить. Где находится предел. Когер приводит в пример подопечного, которому было назначено так много лекарств, что шкаф не закрывался. После корректировки схемы лечения выяснилось, что он нуждается еще только в двух препаратах. Такое решение согласовывается с семейным врачом.
Время от времени и родственники обращаются к работникам с вопросом, нужно ли подопечному принимать то или иное лекарство. По просьбе родственников от схемы лечения не отказываются: «С другой стороны, бывают и случаи, когда после смерти 99-летнего обитателя родственники спрашивают, почему мы ничего не сделали».
С родственниками возникают разные проблемы: «Если родственникам жалуются, что не могут у нас есть, то, конечно, своей матери или отцу верят больше, чем работнику. В таком случае мы предлагаем прийти в обеденное время». Когер также говорит, что родственники не могут до конца жизни навещать свою мать или отца. Можно услышать вопрос: «Ты кто такой». Некоторые оставляют посылки, но внутрь не проходят. Она не берется судить, правильно это или нет.
По словам руководителя отдела социальной опеки Эрм, деменцию считают позором: «Наша задача им объяснить, что это не так. Хочешь-не хочешь, но так происходит. Родственники должны смириться с такой ситуацией». Родственникам сложно объяснить, что настал момент понять, что их близкий человек больше не может жить дома. И тяжело больной человек может, по словам Когер, жить дома, если он не остается один. Но чаще всего родственники ходят на работу, или сами нуждаются в помощи.
Для того, чтобы снизить нагрузку на родственников, центр опеки и сестринского ухода предлагает и интервальную опеку, и услугу дневного ухода. Из названия можно понять, что это позволяет привезти родственника на определенное время. Работа опекунов над родственниками требует много душевных ресурсов. Сложность такой работы, по словам Когер, понимают только те, кто сам этим занимается.
Лайне больше всего волнуется о влиянии Китая на Эстонию
С разрешения руководителя круглого дома журналист поговорил с Лайне Каземаа (86) из Вильяндимаа. Как и другие обитатели, у нее есть хорошие и плохие дни. В этот день разговор получился долгим.
Каземаа рассказала, что более 40 лет проработала медицинской сестрой: «Я хорошо справлялась с больными. Больные заботились обо мне, мне казалось». Семьи у нее нет.
Нынешнее место жительства ей нравится. Каземаа «щелкает как орехи» кроссворды, читает еженедельники «Артер» и Eesti Ekspress.
Она хочет, чтобы в доме призрения у нее было с кем поговорить. Например, о Таммсааре, все романы которого Каземаа прочитала: «Когда вышел фильм „Право и справедливость“, мне очень хотелось о нем поговорить, но мои разговоры никого не интересуют».
Но самого фильма она еще не видела, только читала о нем: «Я не умру до тех пор, пока не увижу этот фильм».
А в другой раз пожилая дама хотела бы поговорить, например, о Яане Тыниссоне: «Он был настоящим государственным мужем, интересовался устройством мира, образованием и селянами, боролся об сельхоз товарищества. Тут много переживших инсульт или инфаркт, много больных деменцией. Не с кем об этом поговорить».
Журналист спросила у Каземаа, что ее беспокоит в жизни Эстонии: «Чтобы эти китайцы не захватили Европу. Я думала о том, что они проникают уже во все конца Европы. Немного беспокоюсь и по поводу EKRE, но поди знай, как у них получится. Они немного исправили свою риторику».
Каземаа раскрыла секрет, что она отдала свой голос за Партию реформ: «Я была бы довольна, если бы Таави Рыйвас стал премьер-министром. Одна ошибка была, но…»
Работник по уходу: работу нужно делать с душой, но не принимать близко к сердцу
Из 28 работников дома призрения 21 является работником по уходу. Пилле Йыэранд и Кристи Фигол работают в Вильяндиском доме призрения и сестринского ухода 11-часовые и круглосуточные смены. По словам обеих, отношение к профессии работника по уходу с течением лет улучшилось.
Йыэранд говорит, что в кругу знакомых все же удивляются, почему она занимается такой работой: «Кто-то говорит, что и за золото не стал бы работником по уходу».
Подопечным нужно помогать в гигиене, при кормлении. Некоторые из-за усугубления болезни забывают как есть, тогда нужно помогать глотать, а также помогать помыться.
«Мы все когда-то станем старыми, и никто не знает, в каком состоянии мы окажемся. Было бы здорово думать, что кто-то протянет нам руку помощи», - говорит Фигол.
Некоторые подопечные, у которых приближаются последние дни, особенно западают в душу. Но у Фригол есть мантра: «Это работа, которую нужно делать с душой, но ничего не принимать близко к сердцу». «Нельзя приносить работу домой, иначе можно перегореть», - говорит она.
Фригол говорит, что ей приятно, когда в ком-то остается еще хоть чуть-чуть позитивности. Многие жалуются на свою болезнь и обижены на жизнь. Многие хотят домой, но не отдают себе отчета в том, что они там больше не могут справляться. Некоторые не хотят перегружать родственников.
«Невозможного тут сделать нельзя, но мы делаем все, что в наших силах», - говорит Фигол.
Она отмечает, что в работе могло бы оставаться больше времени на общение с подопечными. Разговоры с человеком с деменцией – это не очень простое занятие: «Кто-то говорит, что вечером на дереве был трактор, а следующее предложение снова умное».
К требованию об образовании, которое применяется к работникам по уходу, Йыэранд относится скептически: «Не найти работников даже без дипломов». По словам Фигол, учиться на месте лучше всего, и никакой диплом этого не даст.
Хороших домов призрения для людей с деменцией не хватает
- Три года назад советники канцлера юстиции проверили оказывающие услугу общего ухода учреждения и часто обнаруживали, что свобода передвижения для клиентов с деменцией была противозаконно ограничена. В то же время, имеется нехватка персонала, а непригодность помещений часто ставит работников в безвыходное положение.
- Ситуация постепенно улучшается. В апреле этого года канцлер Министерства социальных дел Кая Ива подписала указ, согласно которому будет поддержано создание 806 мест в домах призрения для людей с деменцией.
- С прошлой осени в подчинении Министерства социальных дел работает компетентный центр. В этом году была открыта инфолиния по деменции (6446 440). За первые шесть месяцев года на него позвонили 202 раза.
- Партнер компетентного центра MTÜ Elu dementsusega начиная с 2017 года координирует 17 опорных групп для родственников людей, страдающих деменцией. В первом полугодии этого года было организовано 43 встречи опорных групп, в которых приняли участие 248 человек. Кроме того, прошли девять мероприятий под названием «Кафе памяти», которые предназначены для людей с деменцией.
- По состоянию на конец прошлого года, в Эстонии работали 83 дома презрения общего ухода, в которых жили и люди с деменцией. Людей с деменцией было почти 900, то есть около 11 процентов всех, кто получает данную услугу.
- В Эстонии по некоторым оценками имеется 15 000 – 21 000 людей с синдромом деменции, но деменция сильно недооценена. Количество людей, имеющих диагноз, составляет около 10 процентов от реальной ситуации. В среднем в год появляется 3500 людей, у которых диагностируется синдром деменции.
- Деменция распространена в мире среди людей в возрасте от 65 лет и старше, им страдают от шести до восьми процентов от всех представителей данной возрастной группы, и этот показатель растет.