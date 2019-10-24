Жизнь в доме призрения для больных деменцией: остановка, на которой не останавливается ни один автобус

Для того, чтобы снизить нагрузку на родственников, центр опеки и сестринского ухода предлагает и интервальную опеку, и услугу дневного ухода. Из названия можно понять, что это позволяет привезти родственника на определенное время. Работа опекунов над родственниками требует много душевных ресурсов. Сложность такой работы, по словам Когер, понимают только те, кто сам этим занимается.

Лайне больше всего волнуется о влиянии Китая на Эстонию

Жительница круглого дома Лайне Каземаа (86) говорит, что больше всего перед смертью она хочет посмотреть фильм "Право и справедливость". ФОТО: Marko Saarm

С разрешения руководителя круглого дома журналист поговорил с Лайне Каземаа (86) из Вильяндимаа. Как и другие обитатели, у нее есть хорошие и плохие дни. В этот день разговор получился долгим.

Каземаа рассказала, что более 40 лет проработала медицинской сестрой: «Я хорошо справлялась с больными. Больные заботились обо мне, мне казалось». Семьи у нее нет.

Нынешнее место жительства ей нравится. Каземаа «щелкает как орехи» кроссворды, читает еженедельники «Артер» и Eesti Ekspress.

Она хочет, чтобы в доме призрения у нее было с кем поговорить. Например, о Таммсааре, все романы которого Каземаа прочитала: «Когда вышел фильм „Право и справедливость“, мне очень хотелось о нем поговорить, но мои разговоры никого не интересуют».

Но самого фильма она еще не видела, только читала о нем: «Я не умру до тех пор, пока не увижу этот фильм».

Особенно Каземаа нравится разгадывать кроссворды. Их она "щелкает, как орешки". ФОТО: Марко Сарм

А в другой раз пожилая дама хотела бы поговорить, например, о Яане Тыниссоне: «Он был настоящим государственным мужем, интересовался устройством мира, образованием и селянами, боролся об сельхоз товарищества. Тут много переживших инсульт или инфаркт, много больных деменцией. Не с кем об этом поговорить».

Журналист спросила у Каземаа, что ее беспокоит в жизни Эстонии: «Чтобы эти китайцы не захватили Европу. Я думала о том, что они проникают уже во все конца Европы. Немного беспокоюсь и по поводу EKRE, но поди знай, как у них получится. Они немного исправили свою риторику».

Каземаа раскрыла секрет, что она отдала свой голос за Партию реформ: «Я была бы довольна, если бы Таави Рыйвас стал премьер-министром. Одна ошибка была, но…»