Жизнь в доме призрения для больных деменцией: остановка, на которой не останавливаются автобусы

Для того, чтобы снизить нагрузку на родных, центр опеки и сестринского ухода предлагает и услугу дневного ухода и интервальную опеку. Из названия последней можно понять, что она позволяет привезти родственника на определенное время. Работа опекунов требует много душевных ресурсов. Сложность такой работы, по словам Когер, понимают только те, кто сам этим занимается.

Лайне больше всего волнует влияние Китая на Эстонию

Жительница круглого дома Лайне Каземаа (86) говорит, что больше всего перед смертью она хочет посмотреть фильм "Право и справедливость". ФОТО: Marko Saarm

С разрешения руководителя круглого дома журналист поговорил с Лайне Каземаа (86) из Вильяндимаа. Как и у других обитателей, у нее бывают хорошие и плохие дни. В этот день разговор получился долгим.

Каземаа рассказала, что более 40 лет проработала медицинской сестрой: «Я хорошо справлялась с больными. А больные заботились обо мне, мне так казалось». Семьи у нее нет.

Нынешнее место жительства ей нравится. Каземаа как орехи щелкает кроссворды, читает еженедельники «Артер» и Eesti Ekspress.

Она хочет, чтобы в доме призрения ей было с кем поговорить. Например, о Таммсааре, все романы которого она прочитала: «Когда вышел фильм „Право и справедливость“, мне очень хотелось о нем поговорить, но мои разговоры никого не интересуют».

Но самого фильма она еще не видела, только читала о нем: «Я не умру до тех пор, пока не увижу этот фильм».

Особенно Каземаа нравится разгадывать кроссворды. Их она щелкает, как орешки. ФОТО: Марко Сарм

А иногда ей хочется поговорить, например, о Яане Тыниссоне: «Он был настоящим государственным мужем, интересовался устройством мира, образованием и селянами, боролся за создание сельхозтовариществ. Тут много переживших инсульт или инфаркт, много больных деменцией. Не с кем о нем поговорить».

Журналист спросила у Каземаа, что ее беспокоит в жизни Эстонии: «Чтобы эти китайцы не захватили Европу. Я думала о том, что они проникают во все конца Европы. Немного беспокоюсь и по поводу EKRE, но поди знай, что у них получится. Они немного исправили свою риторику».

Каземаа отдала свой голос Партии реформ: «Я была бы довольна, если бы Таави Рыйвас стал премьер-министром. Одна ошибка была, но…»