В питьевой воде Таллинна и Харьюмаа обнаружили колиобразные бактерии. Что это значит?

По словам главного специалиста отдела по санитарному состоянию окружающей среды Лаури Лиепкальнса, этой осенью в сравнении с прошлым годом в пробах питьевой воды Таллинна и Харьюмаа были найдены колиобразные бактерии. «Одной из причин является то обстоятельство, что с этого года лаборатории Департамента здоровья и AS Tallinna Vesi перешли на более новый метод анализа Colilert-18», - сказал Лиеркальнс.

Новый метод более быстрый и точный, также с помощью нового метода можно обнаружить больше бактерий. «Наша среда обитания, в том числе и питьевая вода, не стерильны и в ней находятся характерные для окружающей среды микроорганизмы. С помощью нового метода мы видим больше относящихся к бактериям окружающей среды видов колиобразных бактерий».

Кипятить воду только при необходимости

Поскольку в соответствии с директивой и нормативами по питьевой воде предельное значение для колиобразных бактерий не должно превышать нуля, Департамент здравоохранения и предприятия водоснабжения рекомендуют, исходя из принципа безопасности, кипятить воду только при необходимости (когда вода не отвечает требованиям) и только для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Такие меры предосторожности клиенты могут ненадолго применить, пока ситуация не нормализуется. Но Лиепкальнс отмечает, что при более тщательном исследовании до сих пор ни в одной пробе, содержащей колиобразные бактерии, не было обнаружено ни говорящих о фекальном загрязнении бактерий E.coli, ни энтерококков. «Поскольку колиобразные показатели могут указывать на изменение качества питьевой воды, мы будем дополнительно анализировать питьевую воду, в которой был превышен максимальный уровень, выясняя в том числе происхождение и фактор риска бактерии. Таким образом, мы подходим к каждому случаю индивидуально, и не всегда выход за пределы нулевой толерантности может означать реальную проблему», - сказал Лиепкальнс, по словам которого, качество воды по сравнению с предыдущими годами не изменилось, поскольку результаты других показателей качества оставались относительно стабильными.

На количество микроорганизмов в питьевой воде влияют как температура воды в трубопроводе, так и использование воды - летом микроорганизмы из-за низкого потребления воды начинают расти быстрее, чем зимой. Поэтому в летний период компании по водоснабжению Таллинна и Харьюмаа приняли различные меры для обеспечения качества воды: например, в некоторых районах Таллинна и Харьюмаа было несколько увеличено содержание хлора в питьевой воде, продезинфицированы и промыты трубопроводы, охлаждена горячая вода в трубопроводе, были проведены и дополнительные анализы воды.

Благоприятные условия

По словам Лиепкальнса, качество питьевой воды зависит и от поведения владельца недвижимости. Например, ухудшение качества воды может быть обусловлено как старыми элементами фильтров, так и застоявшейся водой из-за коллективного отпуска в зданиях общественного пользования. «Если в использовании воды наступает пауза, вода остается в трубопроводе. Застоявшаяся вода и трубопроводы без обслуживания создают благоприятную среду для роста бактерий и, следовательно, образуют биопленку на бытовом фильтре, где могут развиваться в том числе и вредные для здоровья бактерии».

Чтобы получить более точный обзор о ситуации с колиобразными бактериями в Харьюмаа и разработать подробные рекомендации для поддержания и - при необходимости - улучшения качества воды, Департамент здоровья продолжит сотрудничать с предприятиями водоснабжения для отслеживания и оценки ситуации.