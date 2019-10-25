Практикующий психолог: философия абьюза приобрела фантастические масштабы

— В своей недавней статье российскому изданию «Нож» вы называете манию независимости главным трендом современной культуры. Расскажите, что это такое.

— Освобождение от разнообразных зависимостей — главный тренд современной психологической культуры, стоящей на философии индивидуализма. Он про независимую сильную личность, которая живет согласно своим потребностям, самореализуется и считает, что индивидуализм — главная ценность современного человека. Таково наследие американской культуры, которая в глобальном смысле побеждает в мире. Мы оказались к ней весьма восприимчивы и вовсю пытаемся уйти от коллективизма в индивидуализм. Отчего в голове возникает много путаницы и сильно страдает способность к диалогу между людьми. Люди стараются стать независимыми от собственных чувств и привязанностей. Мы хотим контролировать свои эмоции. Мы не хотим страдать.

— Нужно ли бороться с манией независимости?

— Вы знаете, я не сторонник психологической борьбы. Это совершенно не мой метод. Потому что если человек что-то делает в жизни, у него для этого есть достаточные основания. И призывать его бороться — довольно самонадеянное действие. Надо сначала разобраться почему он живет так, как живет. Потому что люди — не идиоты. Они живут как хотят согласно тому же принципу индивидуализма. Это может кому-то не нравится, но у них есть основания. И когда эти основания переосмысливаются, человек вступает в личностный кризис или ему перестает нравится его жизнь, тогда, конечно же, возникает потребность глубоко задуматься и привлечь специалиста. А про борьбу — я вообще против. Борьба обычно усиливает зависимости.

— С одной стороны нам из каждого утюга транслируют, как важно быть независимым, с другой — как важно быть счастливым, в том числе и в любви. Это реально совместить?

— Думаю, что нет, нереально. Человеческая природа социальна, мы существуем друг с другом, в мире других людей. И вынуждены с этим как-то мириться, даже если у нас достаточно богатый внутренний мир и нам вроде как никто не нужен. Люди все равно периодически нужны, и хочется, чтобы они были рядом. Зависимость и привязанность — это разные вещи. Иногда привязанность делает человека зависимым, а иногда мы не чувствуем этого. Само по себе ощущение, что я от какого-то человека завишу, оно больше связано с личностными особенностями. С несвободой в отношениях. Мужчины часто на терапии жалуются, что вот, сейчас вступишь в отношения, а потом каждый вечер нужно будет домой приходить, а хочется с друзьями на рыбалку или пиво пить. А что мешает договориться? Совместить полную свободу и надежную привязанность, конечно же, невозможно. Это всегда компромисс.

— Что такое здоровые отношения? Каждый сам для себя определяет норму или есть какие-то общие правила?