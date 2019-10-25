Исследование показало, почему важно следить за уровнем витамина D

Нехватка витамина D может негативно сказаться на работе мышечной системы у людей 60 лет и старше. Как отмечает The Indian Times, если в пожилом возрасте удается сохранить мышечную активность, это гарантирует независимость, более высокое качество жизни и сниженный риск падений.
Сотрудники Trinity College в Дублине провели исследование с участием более 4000 пожилых добровольцев. Ученые установили: на фоне дефицита витамина мышечная слабость встречалась почти в два раза чаще по сравнению с наличием нормального уровня витамина (40,4% против 21,6%), пишет Meddaily.
А нарушение в работе мышечной системы встречалось в три раза чаще - 25,2% против 7,9%. Получалось, что дефицит витамина D значительно увеличивал вероятность снижения мышечной силы и работоспособности. Профилактика дефицита витамина позволит предотвратить проблемы и с мышцами, и с костями, говорят ученые.