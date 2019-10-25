Легко ли избавиться от татуировки?

Принято считать, что татуировка - это на всю жизнь, в действительности же их часто удаляют при помощи лазера. Специалист может помочь избавиться от надоевшего украшения на теле, но процедура, проведенная неопытным человеком, может привести к серьезным повреждениям кожи, пишет Postimees.
Специалисты по лазерному удалению частной клиники Vitaclinika Александр Усков и Маргарита Рааг рассказали, как этот процесс происходит, и на что тут нужно обратить особое внимание. В первом в Эстонии центре лазерного лечения, работающем уже 17 лет, татуировки удаляют каждый день. «Это очень распространено. Люди хотят переделать татуировку, или полностью ее удалить. Раньше были некачественные чернила, или люди устали от картинки. То же относится и к перманентному макияжу: бывшие прежде в моде форма бровей или подводка глаз сегодня могут считаться старомодными», – говорит Рааг.
Специалист по лазерному лечению Маргарита Рааг объяснила, что хотя часто считается, что татуировку удаляет лазер, в действительности это не так: «Находящиеся на коже частички пигмента настолько велики, что иммунная система не можно их вывести. Лазерный луч разрушает пигмент практически в пыль. После этого иммунные клетки человека в состоянии молча вывести из тела принимаемый организмом за чужеродное тело пигмент». За одну процедуру лазерного лечения татуировка становится лишь светлее. Для полного исчезновения потребуется несколько сеансов. Количество раз зависит, по словам Рааг, от глубины пигмента, иммунной системы, возраста, а также от того, сколько воды потребляет человек, или занимается ли он спортом. Например, для удаления татуировки с ноги нужно больше процедур, чем для той же процедуры в плане перманентного макияжа на лице.
Обычно процедур нужно от четырех до девяти, раз в шесть недель, до полного исчезновения наколки: «Сразу после процедуры возникает так называемый frost, или белая кожа. Это проходит через пару часов, и пигмент возвращается в допроцедурном виде. В течение последующих шести недель он становится светлее благодаря работе иммунной системы».
Удаление оказалось болезненнее, чем нанесение татуировки
Стевен сделал теперь уже удаленную татуировку весной 2013 года: «Мне было 18 лет и в тот момент мне казалось, что сделать татуировку – это хорошая идея. Поскольку картинка была выбрана лишь по внешнему виду и у нее не было никакого значения, в итоге она начала раздражать». Удалить украшающую руку татуировку он решил через два года после ее нанесения: «Место и информацию нашел в интернете. Лазерную процедуру провели два раза». По словам Стевена, на полное удаление и заживление ушло три месяца: «Выздоровление оказалось даже более болезненным, чем нанесение татуировки, поскольку после процедуры кожа горела. На все это потребовалось немало времени». «Во время выздоровления рука чесалась и была в струпьях: я отдирал эти струпья и теперь на руке остались маленькие шрамы». Стевен признал, что удалить татуировку до конца не получилось, и нужно пройти еще одну процедуру.
Александр Усков из Москвы работает в Эстонии уже три года, в течение которых успел повидать жуткие случаи, в которых при недостатке техники или знаний лазерное удаление значительно повредила кожу: «Это не самый простой процесс и в действительности все можно сделать неправильно». По его словам, очень много так называемых специалистов, работающих на коленке, которые предлагают услугу лазерного удаления, но у которых нет ни нормальной аппаратуры, ни пройденного обучения. Хорошая машина для лазерного удаления должна быть большой, тяжелой и сильной: «У нее очень много параметров: одна ошибка и ожог уже есть».
Лазерный луч нужно адаптировать точно под кожу и пигмент человека. Для этого на аппарате устанавливается точная мощность луча, длинна волны, частота, диаметр и другие показатели. Также важно, чтобы был чистый луч света, то есть нормальный источник излучения. Именно поэтому хорошая машина для лазерного удаления стоит 50 000 евро, уточнил врач: «Если машина стоит столько же, сколько обычный лэптоп, источник излучения не может быть качественным. Хотя такие машины, к сожалению, используют очень много». Кроме хорошей аппаратуры для успешного лазерного удаления нужны обученный специалист и врач. Последствием неудачной процедуры является повреждение кожи: ожоги, волдыри или шрамы: «Недавно ко мне приходил пациент, который ходил в Эстонии на лазерное лечение, а через месяц появились шрамы, которые останутся у него до конца жизни. Это как татуировка, только ее нельзя удалить».
Некоторые цвета удалить сложно, например, бежевый и белый лазер не распознает, и они могут вообще не исчезнуть, говорит Рааг. Также придется повозиться с зелеными татуировками. А некоторые цвета меняются: «Если красный пигмент содержит оксид железа, то при удалении он может стать серым или синим. Это должно исчезнуть в процессе следующих процедур». Но по ее словам, при удалении перманентного макияжа, некоторым женщинам придется походить между процедурами с серыми бровями. В этот период для сокрытия пигментации используют декоративную косметику.
Напрямую, по словам Рааг, процедура коже не вредит, правда, если все сделано правильно. «Лазер видит внутри кожи только пигмент и реагирует на него. Чистую кожу луч не повреждает». Опасность возникает, если выбирается режим, который не подходит человеку или участку кожи. По словам специалиста, в ее работе таких реакций не возникало, поскольку в клинике работают очень осторожно.
«Мы начинаем с более низкой мощности. Если видим, что у пациента все хорошо и пигмент шаг за шагом исчезает, повышаем мощность», - рассказала Рааг. Работать с уже неправильно удаленной татуировки сложнее и может потребоваться больше процедур. Если на месте удаления возник шрам, нужно начинать всю работу сначала.
На что обратить внимание при выборе специалиста по удалению татуировки?
- Хороша аппаратура. Кроме массивной и дорогой машины лазерного удаления в клинике должна быть машина по охлаждению. Это дает возможность охлаждать кожу сильным потоком воздуха до -20 градусов и снижать повышение температуры кожи и угрозу ожога.
- Специалист. Лазерное лечение может проводить только медицинский работник, прошедший специальные курсы. Кроме того, безусловно, нужно узнать о предыдущем опыте.
- Врач. Даже опытный специалист может сделать что-то не так. Все процедуры отличаются в зависимости от участка кожи. Если внезапно возникает, например, аллергическая реакция, врач может принять и выписать рецепт.
Родинкам не требуется лазерное лечение
После летних уличных радостей нужно убедиться, не нанесло ли солнце вреда коже и родинкам.
«Каждый год ходить к врачу, чтобы показать родинки, должны те, у кого на одной руке больше 20 родинок, либо кому диагностировали рак кожи самому, или родственникам первой ступени», - сказала докторант дерматовенерологии Тартуского университета и дерматолог Нийнеской кожной клиники Ульви Лойте. И хотя у людей со светлой кожей и светлыми глазами есть больший риск заболевания раком кожи, меланома может возникнуть и у афроамериканцев. Поэтому и хорошо загорающие люди время от времени должны ходить на проверки.
Но важнее врачебной проверки - ежемесячные самостоятельные проверки дома. При такой проверке нужно посмотреть, не возникло ли новых или отличных от других родинок: «Родинка должна быть более-менее однотонной. Если она становится разноцветной, на ней появляются красные, синие или белые пятна, это можно считать опасным. Такую родинку обязательно нужно показать врачу, даже если последняя проверка прошла совсем недавно». Признаком опухоли является ее рост, ответила дерматолог и объяснила, что опухоль на коже не остается годами маленьким пятнышком, а постоянно увеличивается. Если на коже что-то долго шелушится или имеется незаживающая ранка, то это может указывать на злокачественность.
Если обнаружена подозрительная родинка, и осмотр под микроскопом не даст возможности уверенно сказать, что речь идет о меланоме. Чтобы быть до конца уверенным, нужно вызывающее подозрение образование хирургически удалить и исследовать в лаборатории, объяснила врач. Конечно, нет смысла, по словам дерматолога, так сказать выжигать родинки лазером: «Когда поверхность кожи очищается лазером, под ней может находиться опухоль, которая будет развиваться, пока в итоге не появится опять на поверхности». Для лазерного удаления, по словам Лойте, есть свои показания: пигментные пятна и образования, связанные с кровеносными сосудами, как ангиомы, гемангиомы и телеангиэкстазии.