Легко ли избавиться от татуировки?

Лазерный луч нужно адаптировать точно под кожу и пигмент человека. Для этого на аппарате устанавливается точная мощность луча, длинна волны, частота, диаметр и другие показатели. Также важно, чтобы был чистый луч света, то есть нормальный источник излучения. Именно поэтому хорошая машина для лазерного удаления стоит 50 000 евро, уточнил врач: «Если машина стоит столько же, сколько обычный лэптоп, источник излучения не может быть качественным. Хотя такие машины, к сожалению, используют очень много». Кроме хорошей аппаратуры для успешного лазерного удаления нужны обученный специалист и врач. Последствием неудачной процедуры является повреждение кожи: ожоги, волдыри или шрамы: «Недавно ко мне приходил пациент, который ходил в Эстонии на лазерное лечение, а через месяц появились шрамы, которые останутся у него до конца жизни. Это как татуировка, только ее нельзя удалить».

Некоторые цвета удалить сложно, например, бежевый и белый лазер не распознает, и они могут вообще не исчезнуть, говорит Рааг. Также придется повозиться с зелеными татуировками. А некоторые цвета меняются: «Если красный пигмент содержит оксид железа, то при удалении он может стать серым или синим. Это должно исчезнуть в процессе следующих процедур». Но по ее словам, при удалении перманентного макияжа, некоторым женщинам придется походить между процедурами с серыми бровями. В этот период для сокрытия пигментации используют декоративную косметику.

Напрямую, по словам Рааг, процедура коже не вредит, правда, если все сделано правильно. «Лазер видит внутри кожи только пигмент и реагирует на него. Чистую кожу луч не повреждает». Опасность возникает, если выбирается режим, который не подходит человеку или участку кожи. По словам специалиста, в ее работе таких реакций не возникало, поскольку в клинике работают очень осторожно.

«Мы начинаем с более низкой мощности. Если видим, что у пациента все хорошо и пигмент шаг за шагом исчезает, повышаем мощность», - рассказала Рааг. Работать с уже неправильно удаленной татуировки сложнее и может потребоваться больше процедур. Если на месте удаления возник шрам, нужно начинать всю работу сначала.

Родинкам не требуется лазерное лечение

Ульви Лойте. ФОТО: Mihkel Maripuu

После летних уличных радостей нужно убедиться, не нанесло ли солнце вреда коже и родинкам.

«Каждый год ходить к врачу, чтобы показать родинки, должны те, у кого на одной руке больше 20 родинок, либо кому диагностировали рак кожи самому, или родственникам первой ступени», - сказала докторант дерматовенерологии Тартуского университета и дерматолог Нийнеской кожной клиники Ульви Лойте. И хотя у людей со светлой кожей и светлыми глазами есть больший риск заболевания раком кожи, меланома может возникнуть и у афроамериканцев. Поэтому и хорошо загорающие люди время от времени должны ходить на проверки.

Но важнее врачебной проверки - ежемесячные самостоятельные проверки дома. При такой проверке нужно посмотреть, не возникло ли новых или отличных от других родинок: «Родинка должна быть более-менее однотонной. Если она становится разноцветной, на ней появляются красные, синие или белые пятна, это можно считать опасным. Такую родинку обязательно нужно показать врачу, даже если последняя проверка прошла совсем недавно». Признаком опухоли является ее рост, ответила дерматолог и объяснила, что опухоль на коже не остается годами маленьким пятнышком, а постоянно увеличивается. Если на коже что-то долго шелушится или имеется незаживающая ранка, то это может указывать на злокачественность.

Если обнаружена подозрительная родинка, и осмотр под микроскопом не даст возможности уверенно сказать, что речь идет о меланоме. Чтобы быть до конца уверенным, нужно вызывающее подозрение образование хирургически удалить и исследовать в лаборатории, объяснила врач. Конечно, нет смысла, по словам дерматолога, так сказать выжигать родинки лазером: «Когда поверхность кожи очищается лазером, под ней может находиться опухоль, которая будет развиваться, пока в итоге не появится опять на поверхности». Для лазерного удаления, по словам Лойте, есть свои показания: пигментные пятна и образования, связанные с кровеносными сосудами, как ангиомы, гемангиомы и телеангиэкстазии.