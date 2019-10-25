Минсоц: собственники аптек сеют беспричинные страхи и вводят людей в заблуждение

«На последней стадии аптечной реформы, представляющее аптечные сети, принадлежащие оптовым продавцам, Объединение аптекарей Эстонии и его руководитель, директор по качеству Magnum Тимо Данилов начали запугивать жителей Эстонии прекращением доступности лекарств. Такое введение людей в заблуждение непозволительно и безответственно, - сказала канцлер Министерства социальных дел Марика Приске. – У нас уже более двухсот аптек, в организации работы которых принимают участие провизоры.

Не отвечающие требованиям закона аптеки, прежде всего, находятся в крупных городах. Если принадлежащие оптовым продавцам аптеки прекратят деятельность, к уже имеющимся аптекам с провизорами только лишь из-за имеющегося на рынке спроса обязательно добавятся новые такие же аптеки. Ясно и то, что если в центре какого-то крупного города, например, Таллинна или Тарту прекратит свое существование какая-то аптека, это никоим образом не повлияет на доступность лекарств».

По состоянию на 1 октября в Эстонии более 200 аптек, среди собственников которых есть провизоры, отвечали 167-му требованию. Министерство социальных дел в сотрудничестве с Департаментом лекарств провели картирование регионов, где по состоянию на сегодня нет аптек, отвечающих требованиям, и ими занимаются отдельно, чтобы найти своевременное решение.

«Здоровье людей не должно быть объектом торговли. Как мы видим сейчас и как было признано на заседании социальной комиссии Рийгикогу 24 сентября, концентрация розничной и оптовой торговли лекарствами в руках узкого круга собственников позволяет манипулировать этой услугой, а также выставлять ультиматумы государству с целью достижения своих коммерческих интересов.

Запугивание тем, что люди останутся без лекарств, лишь подтверждает необходимость разделить оптовую и розничную торговли лекарствами, - сказала канцлер Марика Приске. – Вместо того чтобы в оставшееся переходное время заниматься тем, для чего парламент это время предоставил, начали запугивать наши самые уязвимые слои – пациентов. Единственной целью такой деятельности является попытка заставить Рийгикогу изменить закон в интересах узкого круга крупных предпринимателей».

По результатам исследований Eesti Uuringukeskus OÜ и Norstat Eesti AS, более трех четвертей жителей Эстонии (77%) ждут от аптек, чтобы в своей деятельности (например, выбор лекарств и расположение товара в аптеке, реклама продукции) они были независимы от коммерческих интересов оптовых продавцов. Независимость провизоров не считают важной лишь шесть процентов участников опроса.