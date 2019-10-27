Диетологи: 95 процентов предназначенных для детей продуктов вредят их здоровью

Так, по словам Санчеса, 95 процентов предназначенных для детей продуктов вредят их здоровью. Мартинес, в свою очередь, отметила, что главной ошибкой родителей в вопросах кормления детей является использование в качестве прикорма пищевых продуктов, дополняющих грудное молоко или молочную смесь у здорового ребенка после шести месяцев жизни.

«Если ребенок начинает пробовать твердую пищу, то он исследует, изучает структуры и вкусы, начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление. Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным», — отметила диетолог, подчеркнув, что более взрослые дети зачастую получают полезные овощи в готовых блюдах, препятствуя тем самым формированию культуры здорового питания.