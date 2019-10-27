Педиатры: привычные для нас вещи снижают уровень IQ детей

Эксперты проанализировали уровень 26 соединений в крови и моче 718 матерей в первый триместр беременности. Среди соединений был бисфенол А, бисфенол F (более безопасный заменитель первого) пестициды, фталаты. Оказалось, дети, чьи матери имели повышенный уровень опасных соединений во время беременности, хуже справлялись с тестами на IQ.

Это особенно актуально для мальчиков, чьи показатели оказались на 2 пункта ниже. Кстати, было доказано, что бисфенол F не безопаснее бисфенола А. И он сильнее всего влиял на риск снижения IQ. Среди других вызывающих вопросы соединений были пестицид хлорпирифос, полифторалкильные вещества, которые содержатся в чистящих средствах, триклозан из антибактериального мыла, фталаты (присутствуют в мягких поливинилхлоридных пластиках и косметике). Химические вещества вмешиваются в активность гормонов даже в малой концентрации, ведь они способны легко проникать через плаценту прямо в плод.