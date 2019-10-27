Общество развития здоровья: электронные сигареты не полезнее обычных

В направленном Министерству социальных дел письме общество отметило, что в отличие от обычных сигарет продолжительное воздействие добавок к жидкости для электронных сигарет недостаточно изучено и поэтому нельзя утверждать, что они являются «более полезной для здоровья альтернативой» обычным табачным изделиям.

Электронные сигареты содержат то же количество сотен токсических веществ, что и обычные сигареты, в организме при их употреблении происходят похожие процессы и поэтому есть основания полагать, что существует риск тех же заболеваний, отметило общество. Поэтому электронные сигареты, как и обычные сигареты, следует считать токсичными. То же касается изделий из нагреваемого табака.

Общество также считается, что различные вкусовые добавки делают альтернативные табачные изделия привлекательными для детей и молодежи. Об интересе со стороны детей говорят данные за 2018 год, согласно которым 52 процента детей, начавших употреблять табачные изделия, прежде всего попробовали электронные сигареты.