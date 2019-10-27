Провизоры хотят участвовать в обсуждении аптечной реформы

С 1 апреля мажоритарная доля аптек общего профиля должна принадлежать провизорам, оптовым продавцам лекарств с этого дня будет запрещено владеть даже миноритарной долей. «По оценке Эстонской палаты провизоров и Эстонского союза аптекарей, достойно сожаления, что непосредственно перед окончанием аптечной реформы в ее стороны вселяют неуверенность, - говорится в обращении. - Это может привести к провалу создания ориентированной на народное здоровье и сфокусированной на здравоохранении аптечной услуги в Эстонии и к дальнейшей концентрации аптечного сектора».

Авторы направленного фракциям Рийгикогу обращения просят включить их в начинающиеся на следующей неделе дискуссии по аптечной реформе. «Аптекари более четырех с половиной лет работали над успехом аптечной реформ и находятся в курсе реформы и ее последствий. Точно так же, провизоры и провизорские аптеки в соответствии с объявленной Рийгикогу аптечной реформой уже приняли инвестиционные решения. По итогам реформы в Эстонии на данный момент более 200 аптек с участием провизоров, по мере завершения аптечной реформы их число может только вырасти», - сказала председатель правления Эстонской палаты провизоров Карин Аламаа-Аас.

По словам председателя Эстонского союза аптекарей Юлле Ребане, аптечная реформа идет по графику и логичным путем. «Это обширная и принципиальная реформа, но пяти месяцев, оставшихся до срока завершения переходного периода, достаточно, чтобы решить поднятые сторонами вопросы. Но для этого нужно вовлечь в обсуждение провизоров», - сказала Ребане.

На этой неделе так называемая комиссия по аптечной реформе, сформированная состоящими в правящей коалиции партиями, сообщила, что на следующей неделе планирует открыть дискуссию по изменению аптечной реформы.

Принятая Рийгикогу в 2015 году реформа с 1 апреля 2020 года разделит в Эстонии розничную и оптовую продажу медикаментов и установит ограничение, согласно которому мажоритарная доля в аптеке может принадлежать только провизору. После провозглашения реформы начался пятилетний переходный период, в течение которого не являющиеся провизорами владельцы аптеки смогли продолжать деятельность, но право учреждения новых аптек получили только провизоры.

По итогам аптечной реформы в Эстонии действует более 200 аптек, полностью или частично принадлежащих провизорам. По состоянию на 1 августа 64 процента аптек в сельской местности принадлежат провизорам, в последние годы доля провизорских аптек постоянно росла и в городах.