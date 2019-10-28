Борющаяся с раком груди эстонка: слезы навернулись на глаза, я же еще такая молодая

До того момента Трийну была уверена, что это киста. Врачи тоже сначала говорили, что там явно нет ничего плохого, поскольку она еще молодая, пишет Buduaar.

Первой реакцией на правду стали слезы: «Я старалась держаться, но начала плакать. Было странно находиться в том кабинете, сидеть и реветь. Сначала до меня вообще не дошло, что у меня рак груди. Я же такая молодая. Как это вообще возможно?»

Из груди Трийну удалили кусочек размером 2,2 сантиметра. Поскольку болезнь могла оказаться генетической, была опасность, что придется удалять обе груди. Химиотерапию Трийну уже прошла – всего шесть сеансов: «Были хорошие дни, а были и плохие. Но это терпимо. Первые сеансы были несколько сложными, чувствовались тошнота, усталость. Но тренировки я не бросила. Занималась в спортзале два раза в неделю, теперь уже начала ходить четыре-пять раз в неделю. Если бы я себя не знала, то заперлась бы дома. Но это вообще не в моем стиле».

«Для меня это стало легким препятствием на жизненном пути, его нужно преодолеть и идти дальше. У людей есть более тяжелые болезни – нет конечностей, не могут ходить, не могу говорить, не видят, еще какая-то инвалидность. А у меня нет ничего такого. Я сама иногда забываю, что я болею. Но когда люди смотрят с удивлением, то вспоминаю, ааа… да, у меня же нет волос на голове», - рассказала Трийну, у которой сейчас выпали волосы, и она это не скрывает.

Трийну призывает идти на проверку сразу, как почувствовали, что в груди появилось какое-то уплотнение, маммография - это не больно: «Своевременно обнаруженный рак хорошо лечится».

Трийну еще ждет облучение, за которым последуют гормональные уколы и так два года подряд – по уколу в месяц.