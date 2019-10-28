Новое опасное заболевание, похожее на грипп: ни одна страна в мире к нему не готова

Ученые из Центра медицинской безопасности Университета Джонса Хопкинса и организации Nuclear Threat Initiative вынесли вердикт: в мире нет страны, полностью готовой к новой глобальной пандемии. Вспышка заболевания, похожего на грипп, может распространиться по Земле за 36 часов, убив десятки миллионов человек. Спасибо нужно сказать активной транспортной системе, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
Притом, только 13 стран имеют ресурсы, чтобы как-то противостоять подобной эпидемии. Это эксперты поняли, проанализировав ряд показателей, включая доходы, безопасность границ, систему здравоохранения, политические, социально-экономические и экологические факторы риска, которые могут ограничивать реагирование на угрозу. Итак, лучше всего готовы: США, Британия, Голландия, Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия. Хуже всего дела обстоят в Африке, Северной Корее, Йемене, Сирии. Отчасти проблемы создает низкий уровень иммунизации местного населения.
Эксперты подчеркивают: "Угроза распространения пандемии по всему миру является реальной. Быстроразвивающийся патоген способен убивать десятки миллионов людей, разрушать экономику и дестабилизировать национальную безопасность. Мировые лидеры в значительной степени игнорировали предыдущие предупреждения об угрозе глобальной пандемии. Помимо финансовых вливаний в систему здравоохранения, необходимо проводить тренировки-симуляции пандемии".
Инфекции были разделены на "вновь возникающие" и "вновь возникающие". Среди первых - вирусы Эбола, Зика и Нипах, а также пять видов гриппа. К последним относятся вирус Западного Нила, бактерии с устойчивостью к антибиотикам, корь, острый вялый миелит, желтая лихорадка, лихорадка Денге, чума и оспа. Специалисты ссылаются на ущерб, нанесенный пандемией испанского гриппа 1918 года. Тогда пандемия "испанки" поразила треть населения мира и унесла жизни 50 миллионов человек. Современное же положение дел в сфере международной логистики приведет к ускоренному распространению подобной инфекции.