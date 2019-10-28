Новое опасное заболевание, похожее на грипп: ни одна страна в мире к нему не готова

Притом, только 13 стран имеют ресурсы, чтобы как-то противостоять подобной эпидемии. Это эксперты поняли, проанализировав ряд показателей, включая доходы, безопасность границ, систему здравоохранения, политические, социально-экономические и экологические факторы риска, которые могут ограничивать реагирование на угрозу. Итак, лучше всего готовы: США, Британия, Голландия, Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия. Хуже всего дела обстоят в Африке, Северной Корее, Йемене, Сирии. Отчасти проблемы создает низкий уровень иммунизации местного населения.

Эксперты подчеркивают: "Угроза распространения пандемии по всему миру является реальной. Быстроразвивающийся патоген способен убивать десятки миллионов людей, разрушать экономику и дестабилизировать национальную безопасность. Мировые лидеры в значительной степени игнорировали предыдущие предупреждения об угрозе глобальной пандемии. Помимо финансовых вливаний в систему здравоохранения, необходимо проводить тренировки-симуляции пандемии".

Инфекции были разделены на "вновь возникающие" и "вновь возникающие". Среди первых - вирусы Эбола, Зика и Нипах, а также пять видов гриппа. К последним относятся вирус Западного Нила, бактерии с устойчивостью к антибиотикам, корь, острый вялый миелит, желтая лихорадка, лихорадка Денге, чума и оспа. Специалисты ссылаются на ущерб, нанесенный пандемией испанского гриппа 1918 года. Тогда пандемия "испанки" поразила треть населения мира и унесла жизни 50 миллионов человек. Современное же положение дел в сфере международной логистики приведет к ускоренному распространению подобной инфекции.