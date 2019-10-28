Выявлены предотвращающие рак продукты

Исследователи проанализировали данные, полученные при участии 1,4 миллиона взрослых жителей США. Добровольцы были разделены на пять групп в зависимости от уровня потребления клетчатки и йогурта. Оказалось, что у тех, кто ел много йогурта и пищевых волокон, риск заболевания раком снижался на 33 процента по сравнению с группой, где люди не употребляли йогурт или клетчатку, передает Lenta.ru.