Правда или миф? Как покраснение лица связано с гипертонией

Гипертония - расстройство, при котором давление в артериях человека гораздо выше нормы. Если оставить ее без лечения, то человеку угрожает повышенный риск инсульта, часто заканчивающегося смертью или инвалидностью. Также гипертоники сталкиваются и с инфарктами. Вот почему крайне важно вовремя распознать симптомы гипертонии, хотя, к сожалению, это расстройство в большинстве случаев никаких симптомов не вызывает. И все-таки, на что нужно обратить внимание в первую очередь?

Есть мнение о том, что покраснение лица является одним из классических симптомов гипертонии. Однако эксперты из Американской кардиологической ассоциации с этим не согласны. Они подчеркивают, что хотя эти покраснения наблюдаются у гипертоников, они могут вызываться и другими причинами. Самым распространенным является расстройство под названием розацеа - характерная болезнь кожи, которая как раз проявляется покраснением. Отметим, что изменение цвета кожи на красный происходит при сужение кровеносных сосудов. Причиной это может быть воздействие холодной погоды, острая пища, ветер, горячие напитки, а также продукты по уходу за кожей.