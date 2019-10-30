Государство уменьшит бюрократию при определении степени тяжести недуга

«После вступления изменений в силу, людям трудоспособного возраста для определения недуга больше не придется описывать ограничения, продиктованные своим состоянием здоровья. Среди прочего, при помощи этого законопроекта мы планируем сократить бюрократию для находящихся в очень тяжелом положении детей с тяжелым и глубоким недугом и их родителей. Существующая система сопряжена с неразумной нагрузкой для людей с очень тяжелым состоянием здоровья и их близких», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Законопроект упростит процесс ходатайствования об определении степени тяжести заболевания для детей с неизменным или прогрессирующим постоянным состоянием. «Согласно действующему закону, степень тяжести недуга можно определить на период до трех лет. Это неразумное решение в случае детей, состояние которых постоянно остается неизменным или прогрессирует. В таких случаях мы планируем предоставить возможность определять степень тяжести недуга на более продолжительный срок, максимально – до достижения ребенком 16-летия. Я считаю важным продолжать сокращать ненужную бюрократию при ходатайстве о недуге, а также в сфере здравоохранения и социальной защиты в целом», – добавил министр Танель Кийк.

По состоянию на 31 марта 2019 года в Эстонии было порядка 1800 детей со сложными диагнозами и тяжелым или глубоким недугом и с неизменным в плане диагноза состоянием здоровья. В 2018 году в Департамент социального страхования поступило 674 заявления о недуге детей с этим состоянием здоровья.

По данным Кассы страхования от безработицы за 2017 и 2018 годы, в год подается в среднем 1400-1500 ходатайств на оценивание состояния, исключающего трудоспособность. Примерно в 90 процентов случаев вместе с оценкой трудоспособности люди ходатайствовали и об определении степени тяжести недуга. В 2018 году Департамент социального страхования провел 1257 экспертиз, в ходе которых у людей с отсутствующей трудоспособностью был определен и недуг.

Исключающее трудоспособность состояние – это особенно тяжелое и неизменное состояние здоровья. К исключающим трудоспособность состояниям относятся раковая опухоль 4-й стадии, сформировавшаяся деменция, тяжелые или глубокие недостатки в развитии, диализ, управляемое дыхание или ситуация, когда человек является постоянным лежачим больным. В случае нетрудоспособности оценка может быть проведена в упрощенном порядке: врач-эксперт проверяет на основании данных о здоровье человека его состояние и составляет экспертное заключение.