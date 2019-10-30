Названы продукты, способные запускать воспаление в организме

Рафинированные углеводы, продукты глубокой обработки, алкоголь, подслащенные напитки и блюда, готовящиеся во фритюре могут провоцировать воспалительную реакцию в организме, передает «МедикФорум» со ссылкой на портал Food.news.
Употребление, а точнее злоупотребление определенными продуктами является одной из основных причин возникающего в организме воспаления. Такое воспаление является иммунной реакцией в ответ на вещества, которые она воспринимает как токсины.
Наиболее опасными в этом плане продуктами медики считают источники рафинированных углеводов – прежде всего, сладости промышленного производства и изделия из белой муки. Их употребление ассоциируется с резким ростом уровня глюкозы в крови и развитием резистентности к инсулину, что может провоцировать хроническую воспалительную реакцию. При хроническом воспалении происходит повреждение клеток и образование рубцовой ткани во внутренних органах и сосудах. Последствиями этого процесса могут стать сердечно-сосудистые заболевания, опухоли. Кроме того, воспаление затрагивает производство гормонов, способствует ожирению и диабету.
«Вместо того, чтобы покупать белый хлеб и дешевые макароны, приобретайте крупы - цельную пшеницу и ячмень», - дают совет диетологи.
Также к воспалению может приводить обработанная пища: специалисты выделяют среди таких продуктов различные колбасы, копчености. Еще один провокатор воспаления - алкоголь.
«Злоупотребление спиртным может вызывать изменения в оболочке кишечника, что позволяет бактериям проникать в кровоток и запускать воспалительную реакцию», - пояснили эксперты.
Также в список продуктов, способных вызывать воспалительный процесс в организме они внесли еду, готовящуюся во фритюре и безалкогольные напитки с сахаром и консервантом бензоат натрия.