Названы продукты, способные запускать воспаление в организме

Употребление, а точнее злоупотребление определенными продуктами является одной из основных причин возникающего в организме воспаления. Такое воспаление является иммунной реакцией в ответ на вещества, которые она воспринимает как токсины.

Наиболее опасными в этом плане продуктами медики считают источники рафинированных углеводов – прежде всего, сладости промышленного производства и изделия из белой муки. Их употребление ассоциируется с резким ростом уровня глюкозы в крови и развитием резистентности к инсулину, что может провоцировать хроническую воспалительную реакцию. При хроническом воспалении происходит повреждение клеток и образование рубцовой ткани во внутренних органах и сосудах. Последствиями этого процесса могут стать сердечно-сосудистые заболевания, опухоли. Кроме того, воспаление затрагивает производство гормонов, способствует ожирению и диабету.

«Вместо того, чтобы покупать белый хлеб и дешевые макароны, приобретайте крупы - цельную пшеницу и ячмень», - дают совет диетологи.

Также к воспалению может приводить обработанная пища: специалисты выделяют среди таких продуктов различные колбасы, копчености. Еще один провокатор воспаления - алкоголь.

«Злоупотребление спиртным может вызывать изменения в оболочке кишечника, что позволяет бактериям проникать в кровоток и запускать воспалительную реакцию», - пояснили эксперты.