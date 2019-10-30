Эстонские врачи просят добавить эту вакцину в государственную программу иммунизации

Отоларингологи и хирурги обратились к Министерству социальных дел с предложением добавить вакцину против пневмококка в государственную программу иммунизации, передает Rus.ERR.
Эстония – одна из последних стран в Европе, в которой вакцина против пневмококка еще не включена в государственную программу иммунизации.
Президент общества отоларингологов и хирургов головы и шеи Кристель Каллинг сказала ERR, что добавление вакцины против пневмококка в государственную программу иммунизации помогло бы предотвратить и снизить количество заболеваний, вызванных бактерией пневмококка.
Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике предложила в первую очередь обеспечить вакцинацию против пневмококка для детей, входящих в группу риска. Такого же мнения придерживается входящая в экспертную комиссию семейный врач и доцент Тартуского университета Марье Оона, которая считает, что вакцина не даст защиты от всех вариантов бактерии пневмококка.