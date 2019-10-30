Эстонские врачи просят включить эту вакцину в государственную программу иммунизации

Эстония – одна из последних стран в Европе, в которой вакцина против пневмококка еще не включена в государственную программу иммунизации.

Президент общества отоларингологов и хирургов головы и шеи Кристель Каллинг сказала ERR, что добавление вакцины против пневмококка в государственную программу иммунизации помогло бы предотвратить и снизить количество заболеваний, вызванных бактерией пневмококка.