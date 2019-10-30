Три признака того, что человеку нужно срочно провериться на диабет

О том, насколько существенна в наши дни вероятность заболеть диабетом, высказалась ученый, директор Института диабета НМИЦ Эндокринологии Марина Шестакова. Она рассказала, что по данным экспресс-тестов, сегодня почти 20 процентов людей, уверенных в своем здоровье, на самом деле находятся в состоянии предиабета, пишет MedikForum.

Опасность предиабета заключается в том, что каждый второй случай этого заболевания в течение пяти лет может конвертироваться в диабет, а само по себе данное нарушение является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых проблем.

Ученый-эндокринолог объяснила, какие признаки должны стать поводом срочно провериться на диабет, сдав натощак анализ крови.

Такими обстоятельствами, по словам Шестаковой, являются излишек веса, наследственная предрасположенность (диабетом болеет кто-то из родителей, бабушек-дедушек), а также возраст после 40 лет. Она отметила, что если диабет второго типа засечь на стадии предиабета, его можно вылечить полностью.