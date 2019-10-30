Три признака того, что человеку нужно срочно провериться на диабет

Наличие диабета у родных, излишек веса и возраст после 40 лет являются признаками того, что человеку необходимо проверить кровь на сахар, чтобы исключить вероятность диабета. Сегодня каждый пятый человек, считающий себя здоровым, находится в фазе предиабета – состояния, когда еще нет диабета, но уровень сахара в крови повышен.
О том, насколько существенна в наши дни вероятность заболеть диабетом, высказалась ученый, директор Института диабета НМИЦ Эндокринологии Марина Шестакова. Она рассказала, что по данным экспресс-тестов, сегодня почти 20 процентов людей, уверенных в своем здоровье, на самом деле находятся в состоянии предиабета, пишет MedikForum.
Опасность предиабета заключается в том, что каждый второй случай этого заболевания в течение пяти лет может конвертироваться в диабет, а само по себе данное нарушение является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых проблем.
Ученый-эндокринолог объяснила, какие признаки должны стать поводом срочно провериться на диабет, сдав натощак анализ крови.
Такими обстоятельствами, по словам Шестаковой, являются излишек веса, наследственная предрасположенность (диабетом болеет кто-то из родителей, бабушек-дедушек), а также возраст после 40 лет. Она отметила, что если диабет второго типа засечь на стадии предиабета, его можно вылечить полностью.
Ученый пояснила, что диабет является одним из немногих заболеваний, имеющих предстадию, которая полностью обратима с помощью немедикаментозных средств - изменения образа жизни, питания и физнагрузок.