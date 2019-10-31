В Эстонию пришел грипп: в Таллинне зарегистрирован первый случай заболевания

Почти половина, то есть 49,6 процента из обратившихся к врачу – дети до 15 лет, в этой возрастной группе больше всего заболевших среди детей до пяти лет. На предыдущей неделе из-за заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 2930 человек.

На основании этиологической структуры можно сказать, что вирусная этиология у 70,5 процентов заболевших, а остальные 29,5 процента случаев заболеваний вызваны различными микроогранизмами. Из вирусов по-прежнему самые распространенные вирус парагриппа и риновирус.

По словам главного специалиста Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья Ольги Садиковой, лучшее время для вакцинации против гриппа – октябрь и ноябрь, но вакцинироваться можно на протяжении всего сезона гриппа у семейного врача, в кабинетах вакцинирования и до 17 ноября в определенных аптеках. Конечно, о вакцинировании должны задуматься входящие в группу риска люди, поскольку для них заболевание гриппом может иметь очень серьезные последствия, в том числе и летальный исход.

В группу риска входят маленькие дети, пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания или кто по роду деятельности соприкасается с посторонними людьми.