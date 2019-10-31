В Эстонию пришел грипп: в Таллинне зарегистрирован первый случай заболевания

В Эстонии на прошлой неделе к врачам из-за заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 2794 человек, в Таллинне также зафиксирован первый случай вэтом сезоне вируса гриппа В, сообщает Департамент здоровья.
Почти половина, то есть 49,6 процента из обратившихся к врачу – дети до 15 лет, в этой возрастной группе больше всего заболевших среди детей до пяти лет. На предыдущей неделе из-за заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 2930 человек.
На основании этиологической структуры можно сказать, что вирусная этиология у 70,5 процентов заболевших, а остальные 29,5 процента случаев заболеваний вызваны различными микроогранизмами. Из вирусов по-прежнему самые распространенные вирус парагриппа и риновирус.
По словам главного специалиста Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья Ольги Садиковой, лучшее время для вакцинации против гриппа – октябрь и ноябрь, но вакцинироваться можно на протяжении всего сезона гриппа у семейного врача, в кабинетах вакцинирования и до 17 ноября в определенных аптеках. Конечно, о вакцинировании должны задуматься входящие в группу риска люди, поскольку для них заболевание гриппом может иметь очень серьезные последствия, в том числе и летальный исход.
В группу риска входят маленькие дети, пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания или кто по роду деятельности соприкасается с посторонними людьми.
Департамент обращает внимание на тот факт, что в большинстве случаев грипп переносится легко, с небольшой температурой и без особых симптомов. Но переносящий грипп на ногах человек может заразить вирусом людей из группы риска, для которых заболевание гриппом может быть опасным для жизни. Поэтому департамент рекомендует при симптомах гриппа или даже при наличии всего одного симптома (кашель, боли в горле, насморк) не посещать находящихся в больнице близких и семьи, где есть маленькие дети или живут хронические больные и пожилые люди.