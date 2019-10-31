Сотрудник Rimi спас женщину, у которой остановилось сердце

Фурманис отметил, что хотел бы выразить личную благодарность сотруднику Rimi Эмилю за его смелость и решимость, которые он проявил, чтобы спасти женщину, у которой остановилось сердце.

"Желаю, чтобы в вашем коллективе было больше таких сотрудников", - написал врач.

Магазин Rimi ответил на эту запись, отметив, что передадут благодарность Эмилю.