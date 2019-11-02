Выживших вылечат, а пока – рожаем

Улица Сыле, Пыхья-Таллинн. Длинная, широкая, соединяющая почти центр города с Копли. Застроенная разнокалиберными зданиями, но при этом достаточно красивая и почти на всем своем протяжении зеленая. И именно на ней расположились все крупные медицинские учреждения района.

Это Коплиская поликлиника (Сыле, 63), крошечная, почти убитая, Пельгулиннаская больница (Сыле, 16), тоже не новая, но на фоне первой просто шикарная, и практически напротив нее – Пельгулиннаский роддом (Сыле, 23).

О том, что поликлинику будут сносить и на ее месте отгрохают суперсовременный медицинский центр, было известно как минимум с прошлого года. На все про все отводится года два: как сообщила специалист по связям с общественностью Западно-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба, начнут в следующем году, закончат – к концу 2021-го.

Ничто не предвещало беды: говорили, что на это время семейные врачи переберутся в Пельгулиннаскую поликлинику. Между этими двумя медучреждениями четыре остановки общественного транспорта – по прямой и без пересадок, то есть неудобства для ряда пациентов хоть и есть, но не критичные. Семейные врачи – это наше всё, а что касается специалистов, то столичные жители давно привыкли мотаться к ним в самые удаленные места любыми зигзагами, так что никто особо не волновался.

Тем более, пациенты Пельгулиннаской больницы, которых всё это касалось мало, зато радовала перспектива появления под боком современного медицинского центра. Но оказалось, что волноваться надо было как раз им: в начале осени расположенный в больнице Центр семейных врачей порадовал известием, что с 1 января здание… тоже закрывается на реновацию и ровно на тот же период – 2020-2021 годы.

То есть район лишается двух медучреждений одновременно и на один и тот же срок. Можно утешаться тем, что остался роддом, но рожать каждый раз, когда ты простудился или захромал – как-то неловко, да не каждому и дано. Однако выяснилось, что роддом страждущим все же в помощь: как сообщила Лийза Суба, именно туда переберутся семейные врачи из Коплиской поликлиники, то есть их пациенты обойдутся минимальными потерями. Оба медучреждения относятся к Западно-Таллиннской ЦБ.

Не так с Пельгулиннаской больницей, относящейся вовсе к Северо-Таллиннскому центру восстановительного лечения: семейные врачи оттуда переезжают аж на Рави. После завершения реновации и перестройки, как сообщил заведующий этим центром Даг Нурм, семейные врачи вернутся, причем в большем количестве: сейчас их там 7, будет 12, при этом расширятся услуги помощи первичного уровня и вообще все будет супер. При этом Центр восстановительного лечения в период реновации продолжит работу в здании (кто-то может с облегчением выдохнуть).

Рожать каждый раз, когда ты простудился или захромал – как-то неловко, да не каждому и дано.