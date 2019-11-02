Выживших вылечат, а пока – рожаем

Пыхья-таллиннские врачи переезжают на время ремонта, а пациенты в растерянности пытаются сориентироваться в новых условиях.
Улица Сыле, Пыхья-Таллинн. Длинная, широкая, соединяющая почти центр города с Копли. Застроенная разнокалиберными зданиями, но при этом достаточно красивая и почти на всем своем протяжении зеленая. И именно на ней расположились все крупные медицинские учреждения района.
Это Коплиская поликлиника (Сыле, 63), крошечная, почти убитая, Пельгулиннаская больница (Сыле, 16), тоже не новая, но на фоне первой просто шикарная, и практически напротив нее – Пельгулиннаский роддом (Сыле, 23).
О том, что поликлинику будут сносить и на ее месте отгрохают суперсовременный медицинский центр, было известно как минимум с прошлого года. На все про все отводится года два: как сообщила специалист по связям с общественностью Западно-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба, начнут в следующем году, закончат – к концу 2021-го.
Ничто не предвещало беды: говорили, что на это время семейные врачи переберутся в Пельгулиннаскую поликлинику. Между этими двумя медучреждениями четыре остановки общественного транспорта – по прямой и без пересадок, то есть неудобства для ряда пациентов хоть и есть, но не критичные. Семейные врачи – это наше всё, а что касается специалистов, то столичные жители давно привыкли мотаться к ним в самые удаленные места любыми зигзагами, так что никто особо не волновался.
Тем более, пациенты Пельгулиннаской больницы, которых всё это касалось мало, зато радовала перспектива появления под боком современного медицинского центра. Но оказалось, что волноваться надо было как раз им: в начале осени расположенный в больнице Центр семейных врачей порадовал известием, что с 1 января здание… тоже закрывается на реновацию и ровно на тот же период – 2020-2021 годы.
То есть район лишается двух медучреждений одновременно и на один и тот же срок. Можно утешаться тем, что остался роддом, но рожать каждый раз, когда ты простудился или захромал – как-то неловко, да не каждому и дано. Однако выяснилось, что роддом страждущим все же в помощь: как сообщила Лийза Суба, именно туда переберутся семейные врачи из Коплиской поликлиники, то есть их пациенты обойдутся минимальными потерями. Оба медучреждения относятся к Западно-Таллиннской ЦБ.
Не так с Пельгулиннаской больницей, относящейся вовсе к Северо-Таллиннскому центру восстановительного лечения: семейные врачи оттуда переезжают аж на Рави. После завершения реновации и перестройки, как сообщил заведующий этим центром Даг Нурм, семейные врачи вернутся, причем в большем количестве: сейчас их там 7, будет 12, при этом расширятся услуги помощи первичного уровня и вообще все будет супер. При этом Центр восстановительного лечения в период реновации продолжит работу в здании (кто-то может с облегчением выдохнуть).
Рожать каждый раз, когда ты простудился или захромал – как-то неловко, да не каждому и дано.
Другим же остается только тяжело вздохнуть. О неисповедимых путях общественного транспорта в Пыхья-Таллинне мы писали, и нет смысла повторяться. Зато стоит упомянуть не самое удобное сообщение с улицей Рави: от любой остановки транспорта до Восточно-Таллиннской больницы придется прогуляться пешочком.
Расстояние некритичное, если ты бодр и здоров, но кто же ходит к семейному врачу здоровым? В этом регулярно обвиняют очень пожилых людей, но для них и в состоянии относительно хорошего самочувствия этот путь тернист. В самом выигрышном положении окажутся пациенты, проживающие на пути следования автобуса номер 3, а что касается автомобилистов, то они тоже не в восторге: парковка непосредственно у детского отделения, куда семейные врачи и перемещаются, крошечная, от других парковок тоже нужно пробежаться.
На наш вопрос, зачем было закрывать на реконструкцию оба здания одновременно, устраивая такие приключения старикам, инвалидам и людям с острыми заболеваниями, ответа мы не получили. И если Западно-Таллиннская центральная больница, о планах которой было известно давно, приносит извинения за доставленные ею не слишком серьезные неудобства, то организатор сюрприза, Северо-Таллиннский центр восстановительного лечения, от извинений воздерживается и просто рисует перед пациентами радужные перспективы: как будет здорово всем, кто доживет.
Что же думает по этому поводу управа района?
«Медицинская сфера несколько отстала от общего развития района. Сейчас происходит решающий скачок, в результате которого в Пыхья-Таллинне появятся современные центры здравоохранения. Конечно, это сопряжено с определенными неудобствами: некоторым пациентам придется ездить в другие районы. Но туда за медпомощью многие жители района ездят уже сейчас: сравнив списки практикующих в Пыхья-Таллинне семейных врачей и данные Регистра народонаселения, мы увидим, что семейных врачей у нас не хватает. В новом Медицинском центре предполагается отвести для семейных врачей гораздо больше места, и надеемся, что доступность услуг здравоохранения в итоге повысится», – прокомментировал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Средний список семейного врача – от тысячи до полутора тысяч пациентов. К семи врачам, перемещенным на Рави, по самым скромным подсчетам (допуская, что в их списках не только жители района) будет кататься около семи тысяч человек.