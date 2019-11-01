Врач: на прием к неврологу можно было бы попадать только через э-консультацию

Заведующий неврологическим центром Северо-Эстонской региональной больницы, старший врач-невролог Андрус Крейс считает, что попадать на прием к неврологу можно было бы только после э-консультации, пишет Postimees.
В ходе дискуссии, проходившей сегодня на осенней конференции Таллиннского общества семейных врачей, прозвучал вопрос: нельзя ли отправлять пациентов на прием к неврологу только после э-консультацию, сообщил портал Med24.
«Абсолютно согласен, - ответил заведующий неврологическим центром Северо-Эстонской региональной больницы, старший врач-невролог Андрус Крейс. - Я не вижу никаких причин, по которым больного отправлять к врачу без э-консультации».
Крейс сказал, что неврологи начали активно пользоваться возможностью э-консультаций, поскольку очереди к ним тянулись на полгода, и явно стали бы еще длиннее, если бы больница разрешила бронировать больше приемов.
«Очень многие неврологические больные, которые должны были бы попасть к неврологу, к нему не попадали, - припомнил Крейс. – Но поначалу было до четверти больных, которым нечего было делать у врача-специалиста. Несмотря на просвещение и обучение это не изменилось. Поэтому единственная возможность – это производить предварительную селекцию».
По словам Крейса, еще несколько лет назад надеялись, что предполагаемый неврологический больной будет попадать на прием в течение месяца, но сейчас очередь составляет пару месяцев. Врач считает, что непрофильных больных нужно начать чаще разворачивать: «Мы не можем взять себе всех неврологических больных Эстонии. На э-консультацию мы можем ответить, но если этот больной все же должен показаться неврологу, мы не обязательно должны его принимать. Я бы посоветовал обратиться к местному специалисту».