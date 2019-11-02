Назван продукт, который улучшает настроение

Связь между питанием (качеством и количеством) и различными заболеваниями доказана давно, однако не все осознают, что то, что мы едим, влияет на наш эмоциональный фон, то есть настроение. Американские ученые выясняли, почему мясо может спасти нас от хандры, передает MedikForum.
То, что сейчас можно объяснить при помощи выработки различных гормонов под влиянием тех или иных продуктов, раньше работало на уровне интуиции. Например, в Средневековье для усиления потенции ели мясо павлина и гранаты, а чтобы улучшить настроение применяли айву, говядину, финики.
Команда из Бингемтона под руководством Лины Бегдач, доцента кафедры здоровья, исследовала питание молодых людей. Так, те из них, кто ходил в заведения фаст-фуда чаще одного раза в неделю, имели склонность к различным психическим нарушениям. Дело в том, что в продуктах быстрого питания содержится много трансжиров, которые провоцируют в организме хронические воспалительные реакции, что помимо физиологических нарушений приводит к апатии, усталости, раздражительности, может усилить симптомы уже имеющегося депрессивного расстройства.
Похожими симптомами страдали и те, кто употреблял мало мяса. Дело в том, что настроение и мясные продукты тесно связаны между собой из-за незаменимой аминокислоты триптофана, которая в больше количестве содержится в мясе. Триптофан необходим, чтобы в организме синтезировался «гормон счастья» серотонин.
Какая диета самая полезная? Из всех систем питания, которые существуют в мире, американские ученые отдали предпочтение средиземноморской диете, которая богата рыбой, мясом, зерновыми, свежими овощами и оливковым маслом.