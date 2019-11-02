Назван продукт, который улучшает настроение

То, что сейчас можно объяснить при помощи выработки различных гормонов под влиянием тех или иных продуктов, раньше работало на уровне интуиции. Например, в Средневековье для усиления потенции ели мясо павлина и гранаты, а чтобы улучшить настроение применяли айву, говядину, финики.

Команда из Бингемтона под руководством Лины Бегдач, доцента кафедры здоровья, исследовала питание молодых людей. Так, те из них, кто ходил в заведения фаст-фуда чаще одного раза в неделю, имели склонность к различным психическим нарушениям. Дело в том, что в продуктах быстрого питания содержится много трансжиров, которые провоцируют в организме хронические воспалительные реакции, что помимо физиологических нарушений приводит к апатии, усталости, раздражительности, может усилить симптомы уже имеющегося депрессивного расстройства.

Похожими симптомами страдали и те, кто употреблял мало мяса. Дело в том, что настроение и мясные продукты тесно связаны между собой из-за незаменимой аминокислоты триптофана, которая в больше количестве содержится в мясе. Триптофан необходим, чтобы в организме синтезировался «гормон счастья» серотонин.