Определены лучшие продукты для оздоровления кишечника

Здоровая кишечная флора играет важную роль в здоровье человека и влияет на иммунную систему и обмен веществ. Согласно новому исследованию, секрет длительного здоровья кишечника заключается в употреблении правильных продуктов.

Исследование было проведено специалистами Университетской клиникой Гронингена, изучавших различные эффекты определенных пищевых продуктов на здоровье кишечной флоры. В частности, ученые анализировали влияние на кишечник таких продуктов, как бобовые, хлеб, рыба, орехи и вино. В особенности их интересовало действие этих продуктов на кишечные бактерии, которые положительно сказываются на здоровье.

Эксперты наблюдали более 1400 субъектов, разделенных на четыре группы: население в целом, пациенты с болезнью Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника), пациенты с язвенным колитом (заболевание толстой кишки) и пациенты с синдромом раздраженного кишечника. Медики изучали образцы их кала.

В результате ученые пришли к выводу, что определенные продукты действительно способствуют росту бактерий с противовоспалительными свойствами. Эти «хорошие» кишечные бактерии поддерживают биосинтез основных питательных веществ и производство короткоцепочечных жирных кислот, которые являются основным источником энергии в толстой кишке, пояснили специалисты.

Всего ими был идентифицирован 61 пищевой компонент, оказывающий положительное влияние на кишечную флору.

«Ваш рацион может стать серьезным средством лечения заболеваний кишечника, поскольку он оказывает прямое влияние на микробиоту кишечника», - сказала руководитель исследования Лора Болт.