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Вирус кори может стирать память иммунной системы человека, делая его уязвимым даже к заболеваниям, к которым у него уже был иммунитет. К такому выводу пришли независимые группы исследователей.

Корь может вернуть иммунную систему в "детское" состояние, ослабляя способность организма бороться с другими заболеваниями.

Результаты работ опубликованы в журнале Science.

Эксперты говорят, что выводы ученых подчеркивают важность своевременной вакцинации.

Что такое корь?

Первичные симптомы заболевания - насморк, чихание и высокая температура.

Через несколько дней у больного появляется сыпь - сначала на лице, а потом и по всему телу.

В большинстве случаев больные выздоравливают, но иногда корь вызывает серьезные осложнения, которые могут проявляться на протяжении всей жизни. Возможен и смертельный исход, особенно на фоне таких осложнений как пневмония или энцефалит.

По некоторым оценкам, ежегодно во всем мире от кори умирает 110 тысяч человек.

Кто проводил исследования?

Исследования основывались на результатах проб крови, взятых в 2013 году у не привитых детей из протестантской общины в Нидерландах.

Образцы крови брались дважды с промежутком в два месяца: до и после эпидемии кори.

Образцы независимо друг от друга исследовали три группы ученых. Команда профессора Стивена Эллиджа и доктора Майкла Мина из Гарварда изучила 77 образцов с помощью технологии VirScan, которая по крови определяет, какими вирусами переболел человек.

Второе исследование проводила команда ученых из Амстердама под руководством доктора Колина Расселла. Они изучили 26 образцов крови детей, заболевших корью.

Третье проводилось в британском Институте Сенгера.

Особое внимание ученые уделили антителам - белковым соединениям, которые атакуют чужеродные вредоносные вещества и микроорганизмы, - и лейкоцитам, которые вырабатывают эти антитела.

Как корь влияет на иммунную систему?

Иммунная система помнит, с какими вирусами ей доводилось бороться.

Часть этой информации хранится в B-клетках памяти. Эти долгоживущие клетки запоминают антигены, с которыми боролся организм, и в случае появления того же вируса быстро обеспечивают иммунный ответ.

Как выяснилось, вирус кори способен заражать и уничтожать именно клетки памяти, вызывая иммунную амнезию.

Гарвардской команде при помощи инструмента VirScan удалось создать детализированную картину иммунной системы детей до и после заражения корью.

Оказалось, что после заражения корью набор антител в организме детей уменьшился примерно на 20%, а у одного ребенка с серьезным заболеванием - на 73%.

"За несколько недель корь наносит иммунной системе ущерб, сопоставимый с первыми десятью годами нелеченой ВИЧ-инфекции. Таков ущерб имунной памяти", - сказал в разговоре с Би-би-си доктор Майкл Мина.

Насколько это серьезно?

Антитела имеют разные свойства. Одни из них вносят незначительный вклад в борьбу с антигеном и эффективны только в большом количестве.

Другие же способны полностью нейтрализовать нежелательного пришельца. "Если вы лишились вот этих антител, то у вас большие неприятности", - говорит профессор Эллидж.

По сути это дело случая, но чем больше антител пропадает, тем выше шанс остаться без жизненно важных.

Ученые установили это на примере одного важного антитела, нейтрализующего респираторно-синцитиальный вирус, которое после кори исчезло у некоторых детей.

Корь оказалась опаснее, чем считали ранее, говорит профессор Эллидж: "Число летальных исходов, косвенно связанных с корью из-за иммунной амнезии, может быть в пять или более раз выше, чем от самой кори".

По мнению ученых, наибольшую опасность заболевание корью представляет в регионах Африки к югу от Сахары, где из-за постоянного недоедания иммунная система у детей особенно уязвима.

Ученые не установили максимальную долю антител в иммунной системе, которая может исчезнуть из-за кори. Гарвардская команда полагает, что в Африке эта доля может превышать 90%.

"Это самые опасные случаи", - говорит доктор Мина.

Как корь осложняет борьбу с новыми инфекциями?

Кроме B-клеток памяти, существуют собственно B-клетки, которые также называют наивными B-лимфоцитами. Именно на них мы полагаемся в борьбе с болезнями, которыми заразились впервые.

"Они как дополнительный слой брони", - объясняет доктор Велислава Петрова из Института Сенгера.

В ходе своего исследования, опубликованного в журнале Immunology, Петрова проанализировала образцы крови 26 детей и тоже пришла к выводу, что корь стирает память о прошлых заболеваниях.

Но ее исследование показало, что вирус влияет и на наивные B-лимфоциты.

У этих клеток от природы перестроена ДНК - этот процесс называется соматической рекомбинацией. Это помогает иммунной системе производить большой ассортимент антител и увеличивает шансы на победу над впервые встреченной болезнью.

У детей ассортимент антител очень невелик, с возрастом он увеличивается.

Корь словно обнуляет иммунную систему, оставляя организму только небольшой набор антител.

"Вирус кори устраняет клетки памяти, которые организм создает в ответ на столкновение с патогенами. Кроме того, он возвращает иммунную систему в младенческое состояние, когда возможности борьбы с новыми патогенами ограничены", - говорит доктор Петрова.

Сколько длится эффект?

Ученые из Гарварда и Института Сенгера в своих работах фокусировались на последствиях заражения корью, возникающих сразу после болезни.

Некоторые ответы на вопрос, что происходит в долгосрочной перспективе, можно найти в другой публикации журнала Science от 2015 года.

Авторы исследования изучили статистику летальных случаев в богатых странах и выяснили, что дети особенно подвержены смертельным заболеваниям в течение двух-трех лет после заражения корью.

Это говорит о том, что для полного восстановления иммунной системы может потребоваться много времени.

В бедных странах, где болезни распространяются легче, сроки восстановления могут быть еще более длительными, полагают ученые.

Как бороться с корью?

Есть два ответа на этот вопрос, и оба - вакцинация.

Прививка - например, комплексной вакциной против кори, краснухи и паротита (MMR) - почти полностью исключает риск заражения корью.

Но если иммунная система уже разрушена корью, то, как считают исследователи, переболевшим желательно снова сделать детские прививки от различных болезней.

Существуют ли другие формы иммунной памяти?

Да. В исследованиях Гарварда и Института Сенгера рассматривались только антитела и В-клетки, которые их продуцируют, но есть также не менее важные Т-клетки памяти.

Корь может заразить и Т-клетки, но исследования о том, что с ними происходит, еще не проводились.

"У нас есть интересные, но неподтвержденные данные, что на Т-клетки корь действует очень похожим образом", - сказал доктор Мина.

Что говорят эксперты?

Президент Британского общества иммунологов профессор Арне Акбар назвал исследования высококлассными и доскональными.

Он особо подчеркивает значимость вывода о том, что вакцина MMR, которая содержит ослабленный вирус кори, не вызывает иммунную амнезию.

"Очень важно убедиться, что вы и ваши дети привиты от кори", - говорит Арне Акбар.

Представитель британского отделения ЮНИСЕФ Лиам Соллис с этим полностью согласен.