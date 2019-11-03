Врач развеял популярные мифы о хлебе

Врач-гастроэнтеролог, автора книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов, рассказывает о мифах и правде о хлебе.

Черный или белый?

Польза черного хлеба по сравнению с белым – миф. У них одна калорийность и пищевая ценность. Отличие одно – черный сделан из ржаной муки. Но хорошо ли это? Например, у тех кто страдает кислотным рефлюксом, он может вызвать выброс соляной кислоты в пищевод.

Дрожжевой или бездрожжевой?

На самом деле дрожжи хорошо разрыхляют тесто, улучшают вкус хлеба, но при термической обработке, они не сохраняются. В бездражжевом хлебе используется специальная закваска, по сути, те же дрожжи. Разницы между этими видами хлеба фактически нет.

Хлеб нельзя сочетать с мясом?

Теория раздельного питания антинаучна. Для расщепления углеводов и белка нужны разные ферменты, все они выделяются в один момент с поступлением пищи и не оказывают влияние на работу друг друга.

Лучший хлеб – без глютена