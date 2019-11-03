Врач развеял популярные мифы о хлебе

Хлеб – всему голова. Или опасный продукт для тех, кто следит за своим здоровьем? Как всегда, истина где-то посредине. Гастроэнтеролог рассказывает, как хлеб влияет на наш организм, почему польза бездрожжевого хлеба – это миф, а черный мало чем отличается от белого, передает MedikForum.
Врач-гастроэнтеролог, автора книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов, рассказывает о мифах и правде о хлебе.
Черный или белый?
Польза черного хлеба по сравнению с белым – миф. У них одна калорийность и пищевая ценность. Отличие одно – черный сделан из ржаной муки. Но хорошо ли это? Например, у тех кто страдает кислотным рефлюксом, он может вызвать выброс соляной кислоты в пищевод.
Дрожжевой или бездрожжевой?
На самом деле дрожжи хорошо разрыхляют тесто, улучшают вкус хлеба, но при термической обработке, они не сохраняются. В бездражжевом хлебе используется специальная закваска, по сути, те же дрожжи. Разницы между этими видами хлеба фактически нет.
Хлеб нельзя сочетать с мясом?
Теория раздельного питания антинаучна. Для расщепления углеводов и белка нужны разные ферменты, все они выделяются в один момент с поступлением пищи и не оказывают влияние на работу друг друга.
Лучший хлеб – без глютена
Безглютеновый хлеб – это хлеб не из пшеничной муки, самые популярные – кукурузные и рисовые лепешки. Но с точки зрения медицины, они мало отличаются от пшеничного хлеба. Непереносимостью глютена страдает сего 1% населения, остальным отказываться от пшеничного хлеба нет никакого смысла.