Британка впала в кому после того, как ее поцарапал кот

У жительницы британского города Бристоль Ширли Хэйр (65) остановилось сердце после того, как сиамский кот поцарапал ее руку, в рану попали бактерии и началась инфекция, пишет Daily Star.
Британка работала в своем саду, когда попыталась взять на руки сиамского кота Чана и приласкать его. Кстати, Чан появился в ее семье в возрасте 10 месяцев, его купили за 400 фунтов.
Но кот не захотел ласки и поцарапал руку хозяйки, занеся в рану бактериальную инфекцию. Через некоторое время царапина начала краснеть и опухать, а через несколько дней рука и вовсе стала чернеть.
Ширли госпитализировали, в больнице у нее диагностировали сепсис, септический шок, отказ внутренних органов, пневмонию и некротический фасциит - инфекцию, которая вызывается бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens, которые постепенно поедают живую плоть. Врачи экстренно провели операцию для удаления инфицированных тканей руки, после чего британку поместили в искусственную кому на пять дней.
Женщина провела в больнице более двух месяцев, пережив еще несколько операций и два сердечного приступа. После того, как ей стало лучше, врачи сделали пересадку кожи. После этого Ширли наконец смогла вернуться домой.
"Я думала, что умру. Не могла поверить, что все это могло произойти из-за простой царапины", – признается Ширли. Она добавила, что больше не могла жить с Чан под одной крышей после всего пережитого, поэтому ее дочь забрала кота к себе.