Британка впала в кому после того, как ее поцарапал кот

Британка работала в своем саду, когда попыталась взять на руки сиамского кота Чана и приласкать его. Кстати, Чан появился в ее семье в возрасте 10 месяцев, его купили за 400 фунтов.

Кот Чан теперь живет с дочерью Ширли. ФОТО: Shirley Hair /SWNS.COM/Shirley Hair /SWNS.COM

Но кот не захотел ласки и поцарапал руку хозяйки, занеся в рану бактериальную инфекцию. Через некоторое время царапина начала краснеть и опухать, а через несколько дней рука и вовсе стала чернеть.

Ширли госпитализировали, в больнице у нее диагностировали сепсис, септический шок, отказ внутренних органов, пневмонию и некротический фасциит - инфекцию, которая вызывается бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens, которые постепенно поедают живую плоть. Врачи экстренно провели операцию для удаления инфицированных тканей руки, после чего британку поместили в искусственную кому на пять дней.

Женщина провела в больнице более двух месяцев, пережив еще несколько операций и два сердечного приступа. После того, как ей стало лучше, врачи сделали пересадку кожи. После этого Ширли наконец смогла вернуться домой.

Ширли пролежала в коме пять дней, пережила два сердечного приступа и несколько операций. ФОТО: Shirley Hair /SWNS.COM/Shirley Hair /SWNS.COM