Чего нам не хватает: сигналы тела, на которые всегда нужно обращать внимание

Немецкие медики перечислили на портале Focus Online физические признаки, которые могут рассказать о том, чего не хватает человеческому телу, пишет MedikForum.

Сухие потрескавшиеся губы. Обычно это сигнал о недостатке витаминов группы В. На их нехватку также указывают болезненные образования, трещины в уголках губ. Специалисты отмечают, что хорошими источниками витаминов группы В являются молочные продукты, капуста, брокколи.

Нарушения сна. Зачастую они являются результатом нашего собственного поведения: например, использование смартфонов и ноутбуков перед сном ухудшает нам сон. Но также к плохому сну может приводить нехватка калия и магния. Чтобы избежать их дефицита, употребляйте в пищу абрикосы (курагу), бананы, авокадо - в них много калия. Магний содержится в злаках и бобовых.

Ломкие, редкие волосы. Сильные, блестящие волосы означают хорошее здоровье. Однако, если волосы становятся ломкими, секутся или активно выпадают, это указывает на определенные проблемы. Тусклые волосы и перхоть могут сигналить о дефиците витамина А. Данный витамин содержится во многих продуктах животного и растительного происхождения, особенно много его в моркови, печени и тыкве.

Ломкие и пересушенные на вид волосы свидетельствуют об отсутствии достаточного количества железа и цинка. Дефицит железа также может быть причиной усиленного выпадения волос.

Чтобы тело получило больше железа, нужно ввести в свой рацион тыквенные семечки, чечевицу, говядину. Если говорит о цинке, его поставщики – это мясо, рыба и морепродукты, орехи.

Кровоточащие десны. Если десны часто кровоточат, это может быть связано с дефицитом витамина С. Воспаление, кровотечение и сильное покраснение десен могут указывать на повышенный риск сердечного приступа, поясняют эксперты.

Опухшие глаза. Опухшие веки часто являются признаком недосыпания. Помимо этого, спусковым механизмом отечности век может быть почечная недостаточность, аллергия, большое количество соли в рационе.

Изменившийся язык. Если на языке образуется толстый беловатый слой или язык сильно краснеет, это может быть признаком воспаления в организме. Кроме того, негативные изменения в состоянии языка часто связаны с нехваткой витаминов А, В12 или С.

Отеки и полнота ног. Накопленная вода, вызывающая отечность в ногах, часто указывает на проблемы в сердечно-сосудистой системе. Разбухшие ноги могут быть следствием плохо функционирующих венозных клапанов.

Усталость. Постоянное чувство усталости, несмотря на достаточный сон, может быть сигналом расстройства щитовидной железы. Вызывать постоянную усталость могут также стресс, дефицит железа, опухолевые процессы.

Тяга к сладкому. Данная особенность часто вызывается низким уровнем сахара в крови. Организм испытывает недостаток энергии, которую он хочет быстро восполнить, а сахар для данной цели лучшее средство. Но если человек начинает сесть сладкое, его склонность к падению сахара усиливается из-за повышающейся выработки инсулина.