Ученые рассказали, какие витамины могут быть вредны для организма

Специалисты из Дании провели исследование, доказавшее, прием искусственно созданных витаминов повышает риск развития смертельных заболеваний. Большинство людей приобретают различные витаминные комплексы в виде суспензий и других продуктов, активно рекламируемых в Сети и на телевидении. Мало кто знает: компоненты, содержащиеся в таких комплексах способны вызвать проблемы со здоровьем, которые могут привести даже к летальному исходу.

Синтетические витамины увеличивают риск появления инсульта или инфаркта, накапливаясь в тканях и отравляя организм. Особенно это актуально для искусственных витаминов A и E. Эксперты обнаружили, сочетание витамина A и бета-каротина на 30% увеличивает риск развития рака кишечника. Благодаря многолетним исследованиям удалось выяснить, из-за искусственного витамина E на 20% повышаются шансы столкнуться с кровоизлиянием в мозг.

Популярный в таблетках витамин С также не получил положительных отзывов от научных сотрудников. Оказалось, он способен существенно снижать выработку инсулина и негативно воздействовать на важные процессы поджелудочной железы. Искусственный аналог данного витамина может стать причиной возникновения язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.