Ученые рассказали, какие витамины могут быть вредны для организма

Витамины играют огромную роль в жизни человека, поскольку помогают получать нужные для организма микроэлементы. Однако это касается не всех органических соединений. Медики рассказали, какие витамины могут навредить здоровью, передает MedikForum.
Специалисты из Дании провели исследование, доказавшее, прием искусственно созданных витаминов повышает риск развития смертельных заболеваний. Большинство людей приобретают различные витаминные комплексы в виде суспензий и других продуктов, активно рекламируемых в Сети и на телевидении. Мало кто знает: компоненты, содержащиеся в таких комплексах способны вызвать проблемы со здоровьем, которые могут привести даже к летальному исходу.
Синтетические витамины увеличивают риск появления инсульта или инфаркта, накапливаясь в тканях и отравляя организм. Особенно это актуально для искусственных витаминов A и E. Эксперты обнаружили, сочетание витамина A и бета-каротина на 30% увеличивает риск развития рака кишечника. Благодаря многолетним исследованиям удалось выяснить, из-за искусственного витамина E на 20% повышаются шансы столкнуться с кровоизлиянием в мозг.
Популярный в таблетках витамин С также не получил положительных отзывов от научных сотрудников. Оказалось, он способен существенно снижать выработку инсулина и негативно воздействовать на важные процессы поджелудочной железы. Искусственный аналог данного витамина может стать причиной возникновения язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
По словам экспертов, для натуральных компонентов характерны естественные белковые структуры благодаря которым микроэлементы успешно усваиваются организмом. Что касается синтетических компонентов, то они не обладают такими свойствами и через организм проходят лишь транзитом.