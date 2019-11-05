Ученые удивлены полезными свойствами брусники: она может стать новым суперфудом

Исследование было проведено на лабораторных мышах, которые получали корм, по составу напоминающий современную западную диету, содержащую много жиров и углеводов. Часть мышей также регулярно получала в пищу бруснику, которая, судя по всему, снижала негативное воздействие жирной еды на организм подопытных животных. Руководящая исследованием профессор фармакологии Ээва Мойланен была удивлена подобными результатами исследования, как и другие входившие в состав научной группы ученые.

«Согласно полученным нами результатам, брусника может оказывать более сильное, нежели изначально предполагалось, воздействие на обмен веществ и воспалительные процессы в организме», – заявляет Мойланен.

Мойланен также считает, что собранная в регионе Кайнуу брусника по своим оздоровительным свойствам может превосходить бруснику, собранную в южных регионах, поскольку в Кайнуу летний сезон длиннее и светлее, чем в Уусимаа. Согласно Мойланен, место произрастания ягод влияет на содержание в них фенольных соединений, положительно влияющих на здоровье.

«Я верю, что вскоре брусника станет новым финским суперфудом», – заявляет Мойланен.

На данный момент остается неизвестным, как именно брусника оказывает свое положительное влияние на организм. Ученым еще предстоит выяснить, создается ли положительный эффект за счет одного вещества или же комплекса соединений.

Во время опытов с выращиванием клеточных культур уже удалось выявить соединения, которые могут положительно влиять на здоровье. Известно, что ресвератрол, кверцетин, кемферол и проантоцианидины оказывают противовоспалительный эффект. Эти соединения можно найти также в других ягодах, и их полезные свойства уже выявлены. Так, ресвератрол был обнаружен в темном винограде, и известно, что он помогает предотвращать заболевания сердечно-сосудистой системы. На этом основываются отдельные утверждения о пользе красного вина.