Самая дорогая специя в мире оказалась полезной при депрессии

Часто называемое красным золотом, ароматная приправа, выращиваемая в основном в Иране, может продаваться по цене около 3000 долларов США за килограмм, что делает ее более ценным, чем некоторые драгметаллы.

И обратить внимание на шафран предложил Университет Мердока. Ученые показали: симптомы депрессии становились менее выраженными именно у людей, использовавших шафран, по сравнению с применением плацебо (41% против 21%).