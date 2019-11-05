Вт, 5.11.2019
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Самая дорогая специя в мире оказалась полезной при депрессии

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Самая дорогая специя в мире, шафран, помогает людям, страдающим депрессией. Если, конечно, сочетать ее с антидепрессантами, передает MEDdaily со ссылкой на Xinhua.

Часто называемое красным золотом, ароматная приправа, выращиваемая в основном в Иране, может продаваться по цене около 3000 долларов США за килограмм, что делает ее более ценным, чем некоторые драгметаллы.

И обратить внимание на шафран предложил Университет Мердока. Ученые показали: симптомы депрессии становились менее выраженными именно у людей, использовавших шафран, по сравнению с применением плацебо (41% против 21%).

Также повышалось качество сна, человек становился более инициативным, мотивированным, появлялся интерес и удовольствие от деятельности. Правда, сам по себе шафран, добавляемый в пищу, не сможет вылечить депрессию.

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